SCHOOLS

  • Dillon County School Districts 3 and 4 will be closed Thursday and Friday. School will resume Monday at the regular time.
  • Florence One Schools will be closed Thursday.
  • Florence County School District 2 schools will be closed Thursday.
  • Florence County School District 3 schools will be closed Thursday and will operate on a two-hour delay Friday.
  • Florence County School District 4 will be closed Thursday.
  • Florence County School District 5 schools will be closed Thursday and operate on a two-hour delay on Friday.
  • Florence-Darlington Technical College will be closed Thursday.
  • Francis Marion University canceled classes at 12:30 p.m. Wednesday, and classes will remain canceled for the duration of the storm. The college will announce when it will resume classes.
  • Marion County Schools will be closed Thursday for students and staff.
  • Trinity-Byrnes Collegiate School will be closed Thursday.
  • Williamsburg Technical College will be closed Thursday and Friday.

EVENTS

  • The Florence Police Department's Annual Police Fund Golf Tournament has been rescheduled for Oct. 25 at Country Club of South Carolina with tee times set at 8:15 a.m. and 1:15 p.m.
  • Moore Farms Botanical Garden Beer Fest has been cancelled. It will not be rescheduled.

DAYCARE

  • Ebenezer Christian Childcare in Johnsonville will close at 1 p.m. Wednesday and remain closed Thursday.

BUSINESSES

  • Florence Regional Airport will suspend all operations Thursday. The airport will resume operations Friday weather permitting. Passengers should contact their carrier for up-to-date flight information.
  • Genesis Health Care locations and pharmacy outlets will be closed Thursday.

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