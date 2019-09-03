JOHNSONVILLE, S.C. – Florence County School District Five will have a half day Wednesday in preparation for Hurricane Dorian, according to Superintendent Randy Smiley.

Johnsonville Elementary School will close at 11 a.m. Johnsonville Middle and Johnsonville High schools will close at noon.

The district will be close Thursday for the storm.

On Friday, the district will operate on a two-hour delay to allow for buses to have a clear field of vision in case there are downed trees.

If things are bad Friday morning, the district will evaluate the plans for Friday, Smiley said.

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