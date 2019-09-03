THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST NORTH CAROLINA AND NORTHEAST SOUTH CAROLINA
**HURRICANE DORIAN EXPECTED TO IMPACT THE AREA LATE WEDNESDAY THROUGH
THURSDAY**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- A STORM SURGE WATCH AND HURRICANE WATCH HAVE BEEN ISSUED FOR
COASTAL BRUNSWICK, COASTAL GEORGETOWN, COASTAL HORRY, COASTAL
NEW HANOVER, COASTAL PENDER, INLAND BRUNSWICK, AND INLAND NEW
HANOVER
- A HURRICANE WATCH HAS BEEN ISSUED FOR CENTRAL HORRY, INLAND
GEORGETOWN, INLAND PENDER, AND NORTHERN HORRY
- A TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN ISSUED FOR BLADEN, COLUMBUS,
DILLON, FLORENCE, MARION, ROBESON, AND WILLIAMSBURG
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A STORM SURGE WATCH AND HURRICANE WATCH ARE IN EFFECT FOR
COASTAL BRUNSWICK, COASTAL GEORGETOWN, COASTAL HORRY, COASTAL
NEW HANOVER, COASTAL PENDER, INLAND BRUNSWICK, AND INLAND NEW
HANOVER
- A HURRICANE WATCH IS IN EFFECT FOR CENTRAL HORRY, INLAND
GEORGETOWN, INLAND PENDER, AND NORTHERN HORRY
- A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR BLADEN, COLUMBUS,
DILLON, FLORENCE, MARION, ROBESON, AND WILLIAMSBURG
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 500 MILES SOUTH OF WILMINGTON NC OR ABOUT 460 MILES SOUTH
OF MYRTLE BEACH SC
- 27.1N 78.6W
- STORM INTENSITY 110 MPH
- MOVEMENT NORTHWEST OR 320 DEGREES AT 2 MPH
SITUATION OVERVIEW
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HURRICANE DORIAN REMAINS A STRONG HURRICANE AS IT TRACKS NORTH OFF
THE FLORIDA COAST. DORIAN WILL MAKE ITS CLOSEST APPROACH TO COASTAL
SOUTH AND NORTH CAROLINA THIS THURSDAY. DORIAN IS EXPECTED TO BRING
STRONG WINDS, STORM SURGE INUNDATION, FLASH FLOODING, RIP CURRENTS,
AND DANGEROUS MARINE CONDITIONS LATER WEDNESDAY THROUGH THURSDAY
NIGHT. THE GREATEST IMPACTS FROM DORIAN WILL BE FELT OVER AREAS
CLOSEST TO THE COAST.
POTENTIAL IMPACTS
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* SURGE:
PREPARE FOR LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS
ACROSS THE ENTIRE COASTLINE. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA
INCLUDE:
- LARGE AREAS OF DEEP INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING
ENHANCED BY BATTERING WAVES. STRUCTURAL DAMAGE TO BUILDINGS IS
LIKELY, WITH SEVERAL POTENTIALLY WASHING AWAY. DAMAGE WILL BE
COMPOUNDED BY FLOATING DEBRIS. SOME LOCATIONS MAY BECOME
UNINHABITABLE FOR AN EXTENDED PERIOD.
- INUNDATION IS LIKELY TO IMPACT VULNERABLE HOMES ALONG TIDAL
CREEKS AND WATERWAYS FARTHER INLAND.
- DRINKING WATER AND SEWER SERVICES WILL LIKELY BECOME IMPACTED
BY THE STORM SURGE. SURGE WATERS WILL CONTAIN HAZARDOUS
MATERIALS.
- LARGE SECTIONS OF COASTAL ROADS WILL BECOME FLOODED, OR
WASH-OUT ALTOGETHER.
- SEVERE BEACH EROSION IS EXPECTED WITH SIGNIFICANT DUNE LOSS.
SANDS FROM DISPLACED DUNES WILL LIKELY DEPOSIT ONTO THE BARRIER
ISLAND ROADS.
- MAJOR DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS IS
POSSIBLE. MANY SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS,
ESPECIALLY IN UNPROTECTED ANCHORAGES WITH SOME LIFTED ONSHORE
AND STRANDED INLAND.
- NAVIGATION MAY BE DIFFICULT, ESPECIALLY NEAR INLETS AND
WATERWAYS, AS SOME NAVIGATIONAL AIDS MAY BE OFF STATION OR
MISSING. DEBRIS IS POSSIBLE IN THE WATERWAYS AND OTHER
NAVIGABLE CHANNELS.
ALSO, PREPARE FOR LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS THE ENTIRE COASTLINE.
* WIND:
PREPARE FOR LIFE-THREATENING WIND HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS
ACROSS COASTAL AREAS. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- SOME STRUCTURAL DAMAGE IS LIKELY, WITH BUILDINGS RECEIVING ROOF
DAMAGE AS WELL AS WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES.
MOBILE HOMES POTENTIALLY SUFFERING SEVERE DAMAGE, WITH SOME
DESTROYED. DAMAGE MAY BE ENHANCED BY PROJECTILES. LOCATIONS MAY
BE INACCESSIBLE OR UNINHABITABLE FOR SOME TIME AFTER THE STORM
PASSES.
- WIDESPREAD LARGE LIMBS WILL BE DOWN AND MANY TREES SNAPPED OR
UPROOTED, ALONG WITH FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- ROADS WILL BE BLOCKED IN MANY AREAS AS A RESULT OF LARGE
DEBRIS, ESPECIALLY WITHIN URBAN OR HEAVILY WOODED AREAS.
SEVERAL BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ELEVATED ROADWAYS WILL LIKELY
BECOME UNSAFE.
- WIDESPREAD AREAS WILL SUFFER FROM POWER AND COMMUNICATION
OUTAGES.
- SEVERAL POORLY SECURED SMALL CRAFT MAY BREAK FROM THEIR
MOORINGS.
ALSO, PREPARE FOR DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS
ACROSS INLAND AREAS.
* FLOODING RAIN:
PREPARE FOR LIFE-THREATENING RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
EXTENSIVE IMPACTS MAINLY EAST OF I-95. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- MAJOR FLOODING FROM RAINFALL MAY PROMPT EVACUATIONS AND
NUMEROUS RESCUES.
- RIVERS AND STREAMS MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN MULTIPLE
PLACES. CREEKS AND DITCHES WILL FLOOD AND MAY CONTAIN STRONG
CURRENTS.
- FLOOD WATERS MAY ENTER MANY STRUCTURES, AND SOME MAY BECOME
UNINHABITABLE. SOME ROAD SCOURS OR COMPLETE ROAD FAILURES WILL
BE POSSIBLE, ALONG WITH THE POTENTIAL FOR SINKHOLES. MANY
STREETS AND PARKING LOTS MAY FLOOD, AND MAY BE IMPACTED BY
FLOWING WATER. MANY ROAD AND LOW-LYING BRIDGE CLOSURES ARE
POSSIBLE WITH SOME WEAKENED OR WASHED AWAY. DRIVING CONDITIONS
WILL BE DANGEROUS.THE DELIVERY OF DRINKING WATER AND SEWER
SERVICES MAY BE INTERRUPTED. FLOOD WATERS MAY BE POLLUTED AND
CONTAIN HAZARDOUS MATERIALS.
PREPARE FOR DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE LIMITED TO
SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS AREAS WEST OF I-95.
* TORNADOES:
PREPARE FOR A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS
COASTAL AREAS. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- TORNADOES CAN CAUSE DAMAGE TO TREES, VEHICLES, BOATS, AND
BUILDINGS. UNSECURED MOBILE HOMES AND POORLY CONSTRUCTED
STRUCTURES ARE PARTICULARLY VULNERABLE.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST NORTH CAROLINA AND NORTHEAST SOUTH
CAROLINA, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS,
INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO
IMMEDIATELY.
FOR THOSE NOT UNDER EVACUATION ORDERS, ASSESS THE RISK FROM WIND,
FALLING TREES, AND FLOODING AT YOUR LOCATION. IF YOU DECIDE TO MOVE,
RELOCATE TO A SAFER LOCATION NEARBY. IF YOU DO NOT RELOCATE, HELP KEEP
ROADWAYS OPEN FOR THOSE UNDER EVACUATION ORDERS.
IF EVACUATING, FOLLOW DESIGNATED EVACUATION ROUTES. SEEK TRAFFIC
INFORMATION ON ROADWAY SIGNS, THE RADIO, AND FROM OFFICIAL SOURCES.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
WHEN MAKING SAFETY AND PREPAREDNESS DECISIONS, DO NOT FOCUS ON THE
EXACT FORECAST TRACK SINCE HAZARDS SUCH AS FLOODING RAIN, DAMAGING WIND
GUSTS, STORM SURGE, AND TORNADOES EXTEND WELL AWAY FROM THE CENTER OF
THE STORM.
IF YOU LIVE IN A PLACE PARTICULARLY VULNERABLE TO FLOODING, SUCH AS
NEAR THE OCEAN OR A LARGE INLAND LAKE, IN A LOW-LYING OR POOR
DRAINAGE AREA, IN A VALLEY, OR NEAR AN ALREADY SWOLLEN RIVER, PLAN TO
MOVE TO SAFE SHELTER ON HIGHER GROUND.
IF YOU ARE A VISITOR, KNOW THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH
YOU ARE LOCATED AND WHERE IT IS RELATIVE TO CURRENT WATCHES AND
WARNINGS. IF STAYING AT A HOTEL, ASK THE MANAGEMENT STAFF ABOUT THEIR
ONSITE DISASTER PLAN. LISTEN FOR EVACUATION ORDERS, ESPECIALLY
PERTAINING TO AREA VISITORS.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN WILMINGTON NC AROUND 5 PM, OR SOONER IF CONDITIONS WARRANT.
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