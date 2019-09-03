HEMINGWAY, S.C. – The Williamsburg County School District will have an early dismissal Wednesday because of anticipated weather conditions resulting from Hurricane Dorian.

Primary schools will dismiss at 11 a.m., elementary schools will dismiss at 11:30 a.m., middle schools will dismiss at noon and high schools will dismiss at 12:30 p.m.

Staff will leave at 2 p.m.

There will be no school for the district on Thursday.

Friday will have a two-hour delay. According to a news release from the district, the plans for Friday are subject to change depending on the weather conditions.

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