THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST NORTH CAROLINA AND NORTHEAST SOUTH CAROLINA
**DORIAN WILL BRING SIGNIFICANT IMPACTS TO THE AREA THROUGH EARLY MORNING**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- THE STORM SURGE WARNING HAS BEEN CANCELLED FOR COASTAL BRUNSWICK
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR BLADEN, COLUMBUS,
DARLINGTON, DILLON, FLORENCE, MARION, MARLBORO, ROBESON, AND
WILLIAMSBURG
- A STORM SURGE WARNING AND HURRICANE WARNING ARE IN EFFECT FOR
COASTAL NEW HANOVER, COASTAL PENDER, AND INLAND NEW HANOVER
- A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR CENTRAL HORRY, COASTAL
BRUNSWICK, COASTAL GEORGETOWN, COASTAL HORRY, INLAND BRUNSWICK,
INLAND GEORGETOWN, INLAND PENDER, AND NORTHERN HORRY
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 60 MILES EAST OF WILMINGTON NC OR ABOUT 120 MILES
EAST-NORTHEAST OF MYRTLE BEACH SC
- 34.2N 76.8W
- STORM INTENSITY 90 MPH
- MOVEMENT NORTHEAST OR 45 DEGREES AT 15 MPH
SITUATION OVERVIEW
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HURRICANE DORIAN IS TRACKING TO THE NORTHEAST OFF THE COAST OF CAPE
FEAR, AND WILL CONTINUE MOVING NORTHEAST TOWARDS THE OUTER BANKS
THROUGH THE MORNING. HAZARDOUS CONDITIONS WILL CONTINUE THROUGH
SUNRISE, ESPECIALLY ACROSS THE CAPE FEAR REGION, WHERE HEAVY RAIN
BANDS AND DAMAGING WINDS WILL CONTINUE. CONDITIONS WILL BEGIN TO
IMPROVE DURING THE DAY FRIDAY.
POTENTIAL IMPACTS
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* FLOODING RAIN:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE FLOODING RAIN ARE UNFOLDING ACROSS THE
PENDER, NEW HANOVER, BRUNSWICK AND EASTERN COLUMBUS COUNTIES.
REMAIN WELL GUARDED AGAINST LIFE-THREATENING FLOOD WATERS HAVING
POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- MAJOR FLOODING FROM RAINFALL MAY PROMPT EVACUATIONS AND
NUMEROUS RESCUES.
- RIVERS AND STREAMS MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN MULTIPLE
PLACES. CREEKS AND DITCHES WILL FLOOD AND MAY CONTAIN STRONG
CURRENTS.
- FLOOD WATERS MAY ENTER MANY STRUCTURES, AND SOME MAY BECOME
UNINHABITABLE. SOME ROAD SCOURS OR COMPLETE ROAD FAILURES WILL
BE POSSIBLE, ALONG WITH THE POTENTIAL FOR SINKHOLES. MANY
STREETS AND PARKING LOTS MAY FLOOD, AND MAY BE IMPACTED BY
FLOWING WATER. MANY ROAD AND LOW-LYING BRIDGE CLOSURES ARE
POSSIBLE WITH SOME WEAKENED OR WASHED AWAY. DRIVING CONDITIONS
WILL BE DANGEROUS.THE DELIVERY OF DRINKING WATER AND SEWER
SERVICES MAY BE INTERRUPTED. FLOOD WATERS MAY BE POLLUTED AND
CONTAIN HAZARDOUS MATERIALS.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST NORTH CAROLINA AND NORTHEAST SOUTH
CAROLINA, LITTLE TO NO IMPACT ADDITIONAL IS ANTICIPATED.
* WIND:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE NOW UNFOLDING ACROSS
COASTAL AREAS. REMAIN WELL SHELTERED FROM LIFE-THREATENING WIND HAVING
EXTENSIVE IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- SOME STRUCTURAL DAMAGE IS LIKELY, WITH BUILDINGS RECEIVING ROOF
DAMAGE AS WELL AS WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES.
MOBILE HOMES POTENTIALLY SUFFERING SEVERE DAMAGE, WITH SOME
DESTROYED. DAMAGE MAY BE ENHANCED BY PROJECTILES. LOCATIONS MAY
BE INACCESSIBLE OR UNINHABITABLE FOR SOME TIME AFTER THE STORM
PASSES.
- WIDESPREAD LARGE LIMBS WILL BE DOWN AND MANY TREES SNAPPED OR
UPROOTED, ALONG WITH FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- ROADS WILL BE BLOCKED IN MANY AREAS AS A RESULT OF LARGE
DEBRIS, ESPECIALLY WITHIN URBAN OR HEAVILY WOODED AREAS.
SEVERAL BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ELEVATED ROADWAYS WILL LIKELY
BECOME UNSAFE.
- WIDESPREAD AREAS WILL SUFFER FROM POWER AND COMMUNICATION
OUTAGES.
- SEVERAL POORLY SECURED SMALL CRAFT MAY BREAK FROM THEIR
MOORINGS.
* SURGE:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN SURGE EVENT ARE NOW UNFOLDING ACROSS
COASTAL PENDER AND NEW HANOVER COUNTIES. REMAIN WELL AWAY FROM LIFE-
THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS. IF
REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- AREAS OF STORM SURGE INUNDATION ENHANCED BY BREAKING WAVES ARE
POSSIBLE ALONG THE BARRIER ISLANDS. DAMAGE TO SEVERAL BUILDINGS
IS POSSIBLE, MAINLY NEAR THE COAST.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ROADS MAY BECOME WEAKENED OR WASHED OUT,
ESPECIALLY IN VULNERABLE LOW-LYING AREAS.
- DELIVERY OF DRINKING WATER AND SEWER SERVICES MAY BE
INTERRUPTED.
- MAJOR BEACH EROSION IS POSSIBLE WITH HEAVY SURF AND ELEVATED
WATER LEVELS IMPACTING OR BREACHING THE DUNES.
- MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS.
SEVERAL SMALL CRAFT WILL BREAK AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY
IN UNPROTECTED ANCHORAGES.
- NAVIGATION MAY BE DIFFICULT NEAR INLETS AND WATERWAYS, AS
NAVIGATIONAL AIDS MAY BE OFF STATION OR MISSING.
ELSEWHERE ACROSS SOUTHEAST NORTH CAROLINA AND NORTHEAST SOUTH
CAROLINA, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
DO NOT RETURN TO EVACUATED AREAS UNTIL HAZARDOUS WINDS DIMINISH AND
FLOOD WATERS ABATE.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
CONTINUE TO KEEP YOUR CELL PHONE WELL CHARGED FOR AS LONG AS
POSSIBLE. IF YOU LOSE POWER, USE IT MORE SPARINGLY AND MAINLY FOR
PERSONAL EMERGENCIES AND CHECK-INS. DO NOT OVERLOAD COMMUNICATIONS
SYSTEMS WITH IDLE CHATTER.
DO NOT BE A THRILL SEEKER OR RISK YOUR LIFE FOR SENSELESS PHOTOS OR
VIDEOS. BE WISE AND AVOID BECOMING ANOTHER STATISTIC.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN WILMINGTON NC AROUND 6 AM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.
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