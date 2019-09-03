TKA vs Florence Christian

Florence Christian’s Jake McFadden rushed for 78 yards and had four rushing touchdowns in the Eagles' 58-21 victory over The King's Academy on Friday.

 David L. Yeazell/Special to the Morning News

SCISA 3A

1. Hammond (6)

2. First Baptist

3. Cardinal Newman

4. Laurence Manning

5. Porter-Gaud

Also receiving votes: Heathwood Hall

SCISA 2A

1. Florence Christian

2. Robert E. Lee

3. Trinity-Byrnes

4. Hilton Head Christian

5. Williamsburg Academy

Others receiving votes: Orangeburg Prep, Hilton Head Prep

SCISA 1A

1. Thomas Heyward

T2. Pee Dee Academy

T2. Dillon Christian

4. Carolina Academy

5. Bethesda Academy

Others receiving votes: Dorchester Academy, Colleton Prep, Spartanburg Christian

SCISA 8-man

1. Clarendon Hall (3)

2. Andrew Jackson (2)

T3. Beaufort Academy

T3. Jefferson Davis

T5. St. John’s Christian

T5. Richard Winn Academy

T5. Laurens Academy

Also receiving votes: W.W. King

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