FLORENCE, S.C. – Hurricane Dorian has already forced early dismissals from a lot of Pee Dee schools and the cancellation of a number of athletic events through Thursday.

Friday night football is still a go for much of the area, but much of that will depend on what happens in the next few days.

There have been four postponements and two outright cancellations, however. Marion and Mullins will now renew their rivalry on either Saturday or Monday, depending on how much rainfall there is, Swamp Foxes coach Randall State said.

Manning’s matchup against Lakewood in Sumter has also been pushed back a day to Saturday at 7:30 p.m., Monarchs coach Reggie Kennedy said.

Also, the Georgetown-Cavers Bay game slated for Friday in Hemingway has been postponed until further notice.

Pee Dee Academy and The King’s Academy will not play their scheduled games, both coaches confirmed. Pee Dee was set to host Dorchester Academy while TKA was set to welcome Hilton Head Christian.

Aside from that everything is still on as planned including Friday’s matchup between Wilson and South Florence at Memorial Stadium and Hartsville’s showdown with Camden in Kellytown.

Most coaches stated that the games were on “as of right now.” A lot will depend on whether or not school is in session Friday and if the teams are cleared to play.

The South Carolina High School League Executive Committee met via conference call on Wednesday morning to discuss the potential impact of Hurricane Dorian as it relates to possibly having to alter the fall sports schedule.

A unanimous vote was passed to allow the SCHSL staff the authority to make decisions regarding an extension of the season if needed.

At the moment, however, there are no changes to the sports season as all schedules will remain the same, the SCHSL announced in a statement following the conference call.

“I wholeheartedly thank our membership for putting safety first in the districts and schools by following the governor’s order and EMS recommendations to this point,” SCHSL Commissioner Jerome Singleton said in the statement. “We will continue to monitor Hurricane Dorian and the expected trajectory in the coming days. Having our member schools and their communities out of harm’s way is at the forefront of the league’s concern. We have not yet decided on any mandated statewide schedule changes. It is our intention to have our athletic departments to follow the instructions of state officials, their local EMS professionals and school administration-in that order. At this moment, the safety of our students and personnel, their families and all S.C. citizens is most important.

“Once the storm passes, we can evaluate the impact it has on our member schools and communities, assess the aftermath and explore potential options for a return to normalcy.”

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