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HARTSVILLE, S.C. — Anniston Turner had three aces, five blocks and six kills in a 3-0 victory for The King’s Academy over the Governor’s School on Tuesday night in volleyball action.

Game scores were 25-20, 25-14 and 25-19 in favor of the Lions.

TKA's Audrey Beaton had six kills and six blocks.

ACES – TKA: Anniston Turner 3.

KILLS – TKA: Turner 6, Audrey Beaton 6.

BLOCK – TKA: Turner 5. Beaton 6.

ASSISTS – TKA: Meredith Hoover 20.

RECORDS: TKA: 4-1.

NEXT MATCH: TKA will travel to Sumter Lady Gamecock Spike-Off Tournament at Sumter HS TBA Saturday.

Carolina Academy 3

Dillon Christian 0

DILLON — Carolina Academy’s Gracen Bradley had eight kills and a block in the 25-16, 25-22 and 25-22 win.

Teammate Gracen Bradley had six aces and Jamiee Epps added three aces.

ACES – CA: Clare Floyd 6, Jamiee Epps 3, Anna Grace Bradley 2.

KILLS – CA: Gracen Bradley 8, Vandi Timmons 7,A.G.Bradley 6.

BLOCK – CA: Timmons 1, G.Bradley 1,Tatum Cox 1.

RECORDS: CA: 1-4.

Hannah-Pamplico 3

Mullins 0

PAMPLICO — Hannah-Pamplico defeated Mullins 25-7, 25-6 and 25-8.

GIRLS' TENNIS

West Florence 6

Hannah-Pamplico 0

FLORENCE — West Florence’s Kate Sansbury defeated Elana Watson 6-1, 6-0 in No. 1 singles.

SINGLES

Kate Sansbury (WF) def. Elana Watson 6-1, 6-0; Riley Gunter (WF) def. Mary Grace Mims 6-2, 6-1; Kennedy Horne (WF) def. Maddy Boyle 6-2, 6-4; Emily King (WF) def. Jule Miller 6-2, 6-0; Grace Bailey (WF) def. Libby Turner 6-1, 6-2.

DOUBLES

Taylor McCall/ Amy Smith (WF) def. Emily Jeffords/ Ryleigh Matthews 6-3, 6-0.

RECORDS: WF: 3-0.

NEXT MATCH: West will travel to Lexington at 5 p.m. Thursday.

Wilson Hall 8

Florence Christian 1

FLORENCE — Florence Christian’s pair of Alexis Aikens and Madison Smith defeated Lucy McIver and Sarah Jekel 8-8 (8-6) in No. 2 doubles.

SINGLES

Emily Anne Beasley (WH) def. Kaia Thomson 6-3, 6-2; Lizzy Davis (WH) def.Alexis Aikens 6-0, 6-0 ; Cally Allred (WH) def Bailee Sawyer 6-0, 6-0; Halle Stone (WH) def Madison Smith 6-1, 6-0.; Lucy McIver (WH) def. Lauren Hucks 6-0, 6-0 ; Carlie Fort (WH) def. Chloe Canavati 6-0, 6-0.

DOUBLES

Davis/ Stone (WH) def. Thomson/ Sawyer 8-1; Aikens/ Smith (FCS) def. McIver/ Sarah Jekel 8-8(8-6); Fort/ Rachel Bostic (WH) def. Hucks/ Brunson 8-1.

RECORDS: FCS 1-2.

NEXT MATCH: FCS will travel to Carolina Academy at 4 p.m. Thursday.

South Florence 7

Governor’s School 0

FLORENCE — South Florence’s Claire Nance defeated Rita Allen 6-3, 6-0 in No. 1 singles.

SINGLES

Claire Nance (SF) def. Rita Alan 6-3, 6-0; Carolina McKenzie (SF) def. Pia Kayser 4-6, 6-3 (10-7); Sarah Hayden McKenzie (SF) def. Krishna Patel 6-1, 6-0; Brooks McKenzie (SF) def. Ellie Moran 6-0, 6-2; Anna Patterson (SF) def. Shamitha Nandi 6-1, 6-2.

DOUBLES

Nance/ McKenzie (SF) def. Alan/ Patel 8-1; Blair Crosby/ Ellis Hill (SF) def. Kayley Wilcox/ Katelyn Throne 6-4, 6-2.

RECORDS: SF 3-0.

NEXT MATCH: South will host Darlington at 5 p.m. Thursday.

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