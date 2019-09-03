West Florence at Darlington

Plays from the Darlington and West Florence game Friday night. The Knights beat the Falcons 46-6.

 Audra Coble/Special to the Morning News

5A

1. Dutch Fork (11)

2. Gaffney

3. Fort Dorchester

4. Byrnes

5. Dorman

6. T.L. Hanna

7. Sumter

8. River Bluff

9. West Florence

10. Berkeley

Receiving votes: Carolina Forest, Nation Ford, Greenwood

Class 4A

1. Myrtle Beach (11)

2. Hartsville

3. Daniel

4. North Myrtle Beach

5. South Pointe

6. Belton-Honea Path

7. Greer

8. Wilson

9. Ridge View

10. (tie) AC Flora/North Augusta

Receiving votes: Wren, Eastside, Walhalla

Class 3A

1. Chester (10)

2. Dillon (1)

3. Chapman

4. May River

5. Wade Hampton (H)

6. Camden

7. Strom Thurmond

8. Gilbert

9. Woodruff

10. Cheraw

Receiving votes: Aynor, Union County Pendleton, Marion, Fairfield Central, Hanahan, Newberry

2A

1. Abbeville (11)

2. Barnwell

3. Timberland

4. Bamberg-Ehrhardt

5. Saluda

6. (tie) Southside Christian, Oceanside Collegiate

8. Gray Collegiate

9. Whale Branch

10. Andrew Jackson

Others receiving votes: Blacksburg, Pageland Central, Carvers Bay, Andrews, Batesburg-Leesville, East Clarendon, Woodland, Lewisville

1A

1. Green Sea Floyds (9)

2. Wagener-Salley (1)

3. (tie) Lamar (1), Lake View

5. Blackville-Hilda

6. C.E. Murray

7. Branchville

8. Baptist Hill

9. Denmark-Olar

10. (tie) McBee, Calhoun Falls Charter

Others receiving votes: Ridge Spring-Monetta, Williston-Elko, Whitmire, Dixie, Hemingway, St. John’s, Great Falls, McCormick, Cross, Ware Shoals

Voters: Chris Dearing, The State; Lou Bezjak, The State; Travis Jenkins, Chester News & Reporter; Jed Blackwell, Spartanburg Herald-Journal; Geoff Preston, Greenville News; Chris Burgin, 100.1 The Fan; Ian Guerin, MyHorryNews.com; Kyle Dawson, Aiken Standard; Scott Chancey, Florence Morning News; Justin Jarrett, Lowcountry Sports; ; Dennis Brunson, Sumter Item; ; David Shelton, Charleston Post and Courier; Skyler Rolstad, Greenwood Index-Journal; Chris Clark, Orangeburg Times & Democrat.

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