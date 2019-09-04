FLORENCE, S.C. -- According to South Florence athletics' Facebook page, the Wilson-South Florence football game will be played 7:30 p.m. Friday at Memorial Stadium if classes are held that day.

If classes are not held Friday, then the game can't be played that night. Instead, the game would be played Monday at Memorial -- that is, if classes are held Monday.

It's uncertain if Monday's game will also start at 7:30 p.m. if it's pushed to that day.

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Prep Sports Writer

Scott covers prep sports, takes action photos and produces videos. An APSE award winner in sports writing, photography and videography, he played college tennis on scholarship and earned degrees from Young Harris College (Ga.) and Berry College (Ga.).

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