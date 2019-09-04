FLORENCE, S.C. – Several fall sports schedules for Francis Marion University have been changed due to Hurricane Dorian.

The season-opening women's soccer match set for Thursday at Coker College has been postponed until Sept. 14 at 4:30 p.m. in Hartsville. Francis Marion's home opener on Saturday against Lees-McRae College has been pushed back 24 hours until Sunday at 1 p.m. on FMU's Hartzler Field.

The men's season-opening soccer match at Erskine College slated for Thursday has been cancelled, and the Patriots' match on Sunday at Eckerd College in St. Petersburg, Fla., has been postponed until Sept. 28 with a kick-off time yet to be determined. FMU will now open the season on Saturday at home against Coker University with a 1 p.m. kick-off on Hartzler Field. That match was set for later in the season, but has been moved to accommodate the now open weekend.

The FMU men's and women's cross country teams will open their seasons at the UNCP Braves Twilight Meet on Saturday at Luther Britt Park in Lumberton, N.C. The meet was originally set for Friday but then pushed back to Saturday beginning with the women's race at 9 a.m.

The Patriot women's volleyball squad will still open its 2019 campaign at the Queens University of Charlotte Volleyball Fall Classic on Friday and Saturday. However, Friday's slate has been slightly altered. FMU was to have opened with Belmont Abbey College at 10:30 a.m., but that match has been moved to Friday at 5:15 p.m. The Patriots will still play Lenoir-Rhyne University on Friday at 3 p.m. and Saturday's schedule is unaffected.

The Francis Marion men's golf team is still set to open its 2019-20 schedule on Monday and Tuesday at the Battle for Briar's Creek hosted by the College of Charleston.

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