Italy's Berrettini edges Monfils at US Open for 1st Slam SF

Former McLeod for Health Florence Open champions Bianca Andreescu defeated  Elise Mertens 3-6, 6-2, 6-3 on Wednesday to advance to the semifinals of the U.S. Open in New York.

 Adam Hunger

NEW YORK  — Bianca Andreescu, who won the McLeod for Health Florence Open in 2018, became the first teenager to reach the U.S. Open semifinals in a decade, beating Elise Mertens 3-6, 6-2, 6-3 on Wednesday.

The No. 15 seed improved to 13-3 in three-set matches and 31-4 overall with two titles this season.

The 19-year-old Canadian became the youngest semifinalist at Flushing Meadows since Caroline Wozniacki was also 19 when she was the runner-up in 2009.

The 25th-seeded Mertens was bidding for her second major semifinal, having lost in that round at the Australian Open in 2018.

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