FLORENCE, S.C. -- Due to the expected impact Hurricane Dorian is expected to have on our area, The Florence Police Department’s Annual Police Fund Golf Tournament has been rescheduled for Oct. 25. The tournament location will still been played the Country Club of South Carolina, 3225 McDonald Blvd.

Tee times are 8:15 a.m. and 1:15 p.m.

For further information, contact Lt. Bob Drulis (bdrulis@cityofflorence.com) or Princess Benjamin (pbenjamin@cityofflorence.com) via email or by calling (843) 665-3191.

Subscribe to Daily Headlines

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.