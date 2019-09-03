--Wilson's JV football game at South Florence is canceled. Wednesday varsity girls' tennis match between South Florence and Wilson postponed.

--West Florence's volleyball match Wednesday vs. McBee canceled.

--At Lake City High School, all extracurricular activities and practices are canceled for Wednesday. On Wednesday, Lake City volleyball at Crestwood canceled.

--Johnsonville will have a half day Wednesday (out at noon) and be out Thursday. On Friday, school operates on two-hour delay. On days school is out, it can't conduct practices or games.

WILL BE UPDATED

Subscribe to Daily Headlines

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.