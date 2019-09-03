FLORENCE, S.C. – John Davis was looking for something from his Wilson volleyball squad for much of a matchup Tuesday against South Florence.

“I felt like we had a pretty good squad and could compete against South Florence,” he said. “We just had to find our fight. And they found it.”

After dropping two tight games that could have gone either way, the Tigers rallied to post victories in the final two games and earn a 3-2 victory over the Bruins at the South Florence gymnasium.

Wilson improved to 5-3 overall while SF fell to 2-3. Both teams have matches scheduled for later in the week, but those are now up in the air with Hurricane Dorian possibly shifting things around.

It was a tight matchup the entire evening between the two city rivals. Wilson won the first set 25-18 before the Bruins rallied to take the next two sets 28-26 and 29-27, respectively. South Florence rallied from a six-point deficit in the second game and a four-point deficit in the third game to gain the upper hand.

“I think we might have beaten them to 20 (most) every set,” Davis said. “And then they found a way to come back and win it. But in the last two, I pointed that out to my team and told them, ‘We’ve just got to finish a set – we’ve got to finish a set strong.”’

The Tigers pulled away late for a 25-21 victory in the fourth set, then got off to hot start in the fifth and final one with a 5-0 lead.

But as they had for most of the night, the Bruins rallied to tie things up at 8-8 before eventually falling 15-12.

“I think that a lot of ours is just getting out of our own way,” South Florence coach Ashley Jordan said. “I think we got down on ourselves a little bit, and when that happens, I feel like it changes the whole momentum of what happens on the court. We have a lot talent and a lot of ability. Once we tune into that, it’s going to be something special.

“They very resilient, and they fight really hard. It’s just finding that way to finish it.”

Ava Flintrop had a solid night for the Tigers, as did Jara Davis, coach Davis said.

“I thought Ava had a really big night for us, and Jara kept her composure throughout the match and did really well as a freshman,” he said. “We can’t get anything going without our passing, and I felt like Kayleigh Duff really held it down back there along with our libero, Makenzie McDaniel.

“So, it was a total team effort.”

Taylor Joyner had nine blocks to lead the Bruins. Kentara Fulton finished with five kills. Emmie Mozen had 16 digs and Larissa Siders added 27 digs.

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