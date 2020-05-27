Polly Carolyn Tedder Howle was escorted by the angels from her earthly castle to her Heavenly castle during the early morning hours of May 20, 2020.Private graveside services will be held at 11:00 am Saturday, May 30, 2020 at Mount Hope Cemetery. Friends are invited to be present at the cemetery and please remain in their vehicles. You will be able to view the service via Mount Hope Facebook page live feed.

To plant a tree in memory of Polly Howle as a living tribute, please visit Tribute Store.

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