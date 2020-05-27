A Private Funeral Service for Elder Leroy Michael Sanders, Sr. will be conducted TODAY 12 Noon Thursday, May 28, 2020 at Highway Christian Church of Christ, 637 South Gillard Street, Florence, SC. Interment will follow at Florence Memorial Gardens & Mausoleum, 3320 South Cashua Drive, Florence, SC, directed by Smith Funeral Home of Florence, LLC.

To plant a tree in memory of Leroy Sanders, Sr. as a living tribute, please visit Tribute Store.

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