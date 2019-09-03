Barbara Ann Belflower Haynes, 77, of Effingham, SC, passed away on Monday, September 2, 2019 at her residence. She was born in Florence, SC, a daughter of the late Dallas Lamar and Evelyn Taylor Belflower. She was a member of Mt. Zion Church and after she was married was a member of Lebanon Church. She loved music and worshiping her Lord at her church. Mrs. Barbara retired from La-Z-Boy after 39 years of service. She loved her family and friends and taking the annual trip to the beach. She is preceded in death in addition to her parents by her son, Gerald Ryan Haynes, a sister, Sue McKenzie, her mother and father in law, Jack and Merina Haynes and a sister-in-law, Jean Moore. Surviving are her loving husband of 56 years, Bobby Gerald Haynes, her children, Kaye (Randy) Hubbard and Sydney Keith Haynes; four grandchildren, Renee Hubbard, Kalli Hubbard, Morgan (Frankie) Davis and Skylar Hutchinson; a great-grandchild, Kenleigh Gainey; a sister, Jaenette (Kenneth) Haines; a sister-in-law, Nancy (Charles) Ham; and a number of nieces and nephews. A funeral service will be held at 11:00 AM on Wednesday, September 4, 2019 at Lebanon Church, with burial to follow at Lebanon Cemetery, directed by Cain Calcutt Funeral Home. The family will receive friends from 10-11 AM just prior to the services at the church. In Lieu of flowers, memorials may be made to the Alzheimer's Association, Amedisys Hospice, Pruitt Health, or Tender Care.

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