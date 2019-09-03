Visitation for Mrs. Margaret Emily Saunders Burroughs will take place from 12:00-1:00 PM today in the Chapel of Ideal Funeral Parlor. Burial is scheduled to follow at 2:00 PM in Florence National Cemetery. She died on Saturday, August 24th in Boston, MA. Margaret was born on September 27, 1929 in Florence, SC to Lawrence Sr. and Millie Fleming Saunders. She was educated in the public schools of Florence County, and was a 1946 graduate of Wilson High School. In addition to her parents, she was preceded in death by her husband, William H. Burroughs, Sr.; one son, William Lloyd Burroughs, Jr.; and great-grandsons, Christopher and Kaiden.Survivors include: her children: Lawrence (Gwendolyn) Donald, Emily Teresa, Yvonne (Anthony), Deborah, Ida and Samuel Alan (Merilyn), Sr.; 16 grandchildren; 8 great-grands; daughter-in-law, Alene; sister, Saphronia Harris; nephew, Edward "Billy" (Faye) Saunders; sister-in-law, Elect-Lady Mother Alberta Saunders; and a host of other relatives and friends. Memorials and Condolences may be mailed to Ideal Funeral Parlor, 106 E. Darlington Street, Florence, SC 29506 or visit www.idealfuneral.com to leave a message for the family.

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