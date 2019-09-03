DARLINGTON -- Ann Jaillette Dennis, age 68, died peacefully at her home on Monday, September 2, 2019. A funeral service will be held at 3:00 pm on Friday, September 6 at St. Matthew's Church in Darlington, with burial following in Grove Hill Cemetery. Belk Funeral Home will be handling the arrangements.Born in Florence, SC on February 18, 1951, Ann is the daughter of the late Harold and Mary Elizabeth Black Jaillette. Ann worked as a real estate agent, and was the owner of Ann Dennis and Associates, Inc. Ann was involved in the community, where she served on the Historical Landmarks Commission, the board of Trinity Church, Society Hill, and also served on the board of directors for Voorhees College in Denmark, SC.She was an active member of St. Matthews Church in Darlington and served as a vestryman, lay reader, chalice bearer, and Sunday school teacher. She served as president and spiritual life chairman of the Episcopal Church Women (ECW). She also served the church on the state level, serving on the Diocesan Standing Committee, was a delegate to the National Convention, and served as Diocesan President of the Episcopal Church Women.Surviving is her husband, Edward C. "Chip" Dennis III, her son, Edward C. "Pete" (Judy) Dennis IV, her daughter, Elizabeth "Bess"(Brice) Harry, grandchildren: Laurel Ann Dennis, John Edward "Jed" Dennis, Wilson Elizabeth Harry, and Clara Louise Harry; siblings: Harold "Hoss" (Sarah) Jaillette, Jr., Mary J. (Dr. Bill) Altman, Sam (Connie) Jaillette; sister-in-law, Lacy D. Chapman and a number of nieces and nephews.The family will receive friends at the home of Chip and Ann, following the burial at Grove Hill.A guestbook is available online at www.belkfuneralhome.com

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