Dot Oliver Rogers, 89, of Florence, passed away on Monday, September 2, 2019. Mrs. Rogers was born on November 2, 1929, a daughter of Bessie Cusaac Oliver and Willard Oliver. She was a member of Immanuel Baptist Church.In addition to her parents, she is preceded in death by her husband, Daniel D. Rogers, Sr.; daughter, Rachel Rogers; son, Daniel D. "Danny" Rogers, Jr.; grandchildren, Eddie James, Ryan Joyner, and Kelsey Rogers; great-grandson, Justin Patrick Rogers; and her siblings, Rue Oliver, Carlysle Oliver, Leadale Oliver, Lorene Vause, Florice McKenzie, Lutricia Vause, Violet Surles and Mallie Cromer. Mrs. Rogers is survived by her children, Becky Berry, Delaine Martin, Jackie Murphy, Doug Rogers (Debra), and Randy Rogers (Rosey); 12 grandchildren; 27 great-grandchildren; 7 great-great-grandchildren; her brother, James Orum Oliver (Emogene) of Sumter; and numerous nieces and nephews.Graveside service will be held at 3:00 PM on Wednesday, September 4, 2019, at Mount Hope Cemetery directed by Stoudenmire-Dowling Funeral Home. Family will receive friends from 1:00 PM 2:30 PM on Wednesday at the funeral home. Memorials may be made to McLeod Hospice, P. O. Box 100551, Florence, SC 29502Please sign the tribute wall for the family at www.stoudenmiredowling.com.

Tags

(0) entries

Sign the guestbook.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Add an entry
Stop watching this guestbook.