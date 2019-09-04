Leighna Grace Ferguson, 6, of Lynchburg, VA passed away Friday, August 30, 2019. She was the daughter of Roxanne Mitchell Ferguson and Shannon Ferguson.Born on February 14, 2013, in Fort Bragg, N.C., Leighna fought a hard, short battle with Leukemia. She was a child wise, sweet, and good beyond her years. Greatly loved by all who knew her, in her short time on earth, Leighna has touched and impacted many lives. She was to attend Perrymont Elementary School, in Lynchburg, for first grade.In addition to her parents, she is survived by her maternal grandfather, Rufus (Linda) Mitchell and maternal grandmother, Lura Mitchell; paternal grandparents, Velma and Theodore Ferguson, Jr.; maternal great-grandmother, Nadine Carter; paternal great-grandmother, Yvonnie Ferguson; aunts, Chrissy Mitchell, Shenika Mitchell, Tajuana Ferguson (Pernell Lewis), and Kerrie Johnson Garcia (Juan); uncles, Rufus Mitchell, Jr., Marcus Mitchell, Jajuan Ferguson and a host of other loving family members and friends.A celebration of Leighna's life will be held at 1 p.m. on Thursday, September 5, 2019 at Altha Grove Baptist Church with the Rev. Marcus Jones officiating. The family will receive friends one hour prior to the service. Interment will follow the service in Altha Grove Baptist Church Cemetery.The family wishes to give a very special thank you to the critical care teams in the PICU, Hematology/Oncology Departments, and all others that were involved in her care at the University of Virginia Children's Hospital.Tharp Funeral Home & Crematory, Lynchburg, VA is assisting the family, and Ideal Funeral Parlor is providing local information.
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...HEAVY RAIN FROM DORIAN MAY LEAD TO AREAS OF FLOODING... ...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 8 PM EDT THIS EVENING THROUGH FRIDAY MORNING... THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR * PORTIONS OF SOUTHEAST NORTH CAROLINA AND NORTHEAST SOUTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTHEAST NORTH CAROLINA, BLADEN, COASTAL BRUNSWICK, COASTAL NEW HANOVER, COASTAL PENDER, COLUMBUS, INLAND BRUNSWICK, INLAND NEW HANOVER, INLAND PENDER, AND ROBESON. IN NORTHEAST SOUTH CAROLINA, CENTRAL HORRY, COASTAL GEORGETOWN, COASTAL HORRY, DARLINGTON, DILLON, FLORENCE, INLAND GEORGETOWN, MARION, MARLBORO, NORTHERN HORRY, AND WILLIAMSBURG. * FROM 8 PM EDT THIS EVENING THROUGH FRIDAY MORNING * PERIODS OF TORRENTIAL RAINFALL THURSDAY THROUGH FRIDAY MORNING WILL LEAD TO AREAS OF FLOODING, INCLUDING SOME ROADWAYS. RAINBANDS MOVING ONSHORE TONIGHT AND EARLY THURSDAY COULD BRING LOCALIZED FLOODING IN A FEW SPOTS, FAVORED BY THE COAST. * DORIAN STORM-TOTAL RAINFALL EXPECTED, 8 TO 10 INCHES ALONG AND NEAR THE COAST, 6 TO 8 INCHES INLAND, AND 2 TO 5 INCHES ALONG AND WEST OF I-95, ENDING FRIDAY MORNING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED. &&
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...TROPICAL STORM WARNING REMAINS IN EFFECT... * LOCATIONS AFFECTED - FLORENCE - LAKE CITY * WIND - LATEST LOCAL FORECAST: EQUIVALENT TROPICAL STORM FORCE WIND - PEAK WIND FORECAST: 35-45 MPH WITH GUSTS TO 60 MPH - WINDOW FOR TROPICAL STORM FORCE WINDS: EARLY THURSDAY MORNING UNTIL EARLY FRIDAY MORNING - POTENTIAL THREAT TO LIFE AND PROPERTY: POTENTIAL FOR WIND 58 TO 73 MPH - THE WIND THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: PLAN FOR DANGEROUS WIND OF EQUIVALENT STRONG TROPICAL STORM FORCE DUE TO POSSIBLE FORECAST CHANGES IN TRACK, SIZE, OR INTENSITY. - PREPARE: LAST MINUTE EFFORTS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY SHOULD NOW BE COMPLETE. THE AREA REMAINS SUBJECT TO SIGNIFICANT WIND DAMAGE. - ACT: NOW IS THE TIME TO SHELTER FROM DANGEROUS WIND. - POTENTIAL IMPACTS: UNFOLDING - POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE UNFOLDING. * FLOODING RAIN - LATEST LOCAL FORECAST: FLASH FLOOD WATCH IS IN EFFECT - PEAK RAINFALL AMOUNTS: ADDITIONAL 3-6 INCHES, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS - POTENTIAL THREAT TO LIFE AND PROPERTY: POTENTIAL FOR MAJOR FLOODING RAIN - THE FLOODING RAIN THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: EMERGENCY PLANS SHOULD INCLUDE THE POTENTIAL FOR MAJOR FLOODING FROM HEAVY RAIN. EVACUATIONS AND RESCUES ARE LIKELY. - PREPARE: STRONGLY CONSIDER PROTECTIVE ACTIONS, ESPECIALLY IF YOU ARE IN AN AREA VULNERABLE TO FLOODING. - ACT: HEED ANY FLOOD WATCHES AND WARNINGS. FAILURE TO TAKE ACTION WILL LIKELY RESULT IN SERIOUS INJURY OR LOSS OF LIFE. - POTENTIAL IMPACTS: EXTENSIVE - MAJOR FLOODING FROM RAINFALL MAY PROMPT EVACUATIONS AND NUMEROUS RESCUES. - RIVERS AND STREAMS MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN MULTIPLE PLACES. CREEKS AND DITCHES WILL FLOOD AND MAY CONTAIN STRONG CURRENTS. - FLOOD WATERS MAY ENTER MANY STRUCTURES, AND SOME MAY BECOME UNINHABITABLE. SOME ROAD SCOURS OR COMPLETE ROAD FAILURES WILL BE POSSIBLE, ALONG WITH THE POTENTIAL FOR SINKHOLES. MANY STREETS AND PARKING LOTS MAY FLOOD, AND MAY BE IMPACTED BY FLOWING WATER. MANY ROAD AND LOW-LYING BRIDGE CLOSURES ARE POSSIBLE WITH SOME WEAKENED OR WASHED AWAY. DRIVING CONDITIONS WILL BE DANGEROUS.THE DELIVERY OF DRINKING WATER AND SEWER SERVICES MAY BE INTERRUPTED. FLOOD WATERS MAY BE POLLUTED AND CONTAIN HAZARDOUS MATERIALS. * TORNADO - LATEST LOCAL FORECAST: - SITUATION IS SOMEWHAT FAVORABLE FOR TORNADOES - POTENTIAL THREAT TO LIFE AND PROPERTY: POTENTIAL FOR A FEW TORNADOES - THE TORNADO THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: EMERGENCY PLANS SHOULD CONTINUE TO INCLUDE POSSIBLE TORNADOES. - PREPARE: STAY WITHIN YOUR SHELTER KEEPING INFORMED OF THE LATEST TORNADO SITUATION. - ACT: MOVE QUICKLY TO THE SAFEST PLACE WITHIN YOUR SHELTER IF A TORNADO WARNING IS ISSUED. - POTENTIAL IMPACTS: LIMITED - THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS. - A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS. - TORNADOES CAN CAUSE DAMAGE TO TREES, VEHICLES, BOATS, AND BUILDINGS. UNSECURED MOBILE HOMES AND POORLY CONSTRUCTED STRUCTURES ARE PARTICULARLY VULNERABLE. * FOR MORE INFORMATION: - HTTP://WWW.WEATHER.GOV/ILM/TROPICS - HTTP://READY.GOV/HURRICANES
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...CORRECTION TO WORDING IN SURGE, WIND, AND FLOODING RAIN SECTIONS... THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST NORTH CAROLINA AND NORTHEAST SOUTH CAROLINA **DORIAN WILL BRING SIGNIFICANT IMPACTS TO THE AREA THROUGH THURSDAY NIGHT** NEW INFORMATION --------------- * CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS: - NONE * CURRENT WATCHES AND WARNINGS: - A STORM SURGE WARNING AND HURRICANE WARNING ARE IN EFFECT FOR COASTAL BRUNSWICK, COASTAL GEORGETOWN, COASTAL HORRY, COASTAL NEW HANOVER, COASTAL PENDER, INLAND BRUNSWICK, AND INLAND NEW HANOVER - A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR CENTRAL HORRY, INLAND GEORGETOWN, INLAND PENDER, AND NORTHERN HORRY - A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR BLADEN, COLUMBUS, DARLINGTON, DILLON, FLORENCE, MARION, MARLBORO, ROBESON, AND WILLIAMSBURG * STORM INFORMATION: - ABOUT 260 MILES SOUTH-SOUTHWEST OF WILMINGTON NC OR ABOUT 200 MILES SOUTH-SOUTHWEST OF MYRTLE BEACH SC - 30.9N 79.8W - STORM INTENSITY 110 MPH - MOVEMENT NORTH-NORTHWEST OR 345 DEGREES AT 8 MPH SITUATION OVERVIEW ------------------ HURRICANE DORIAN REMAINS A STRONG HURRICANE AS IT TRACKS SLOWLY NORTH-NORTHWEST OFF THE GEORGIA COAST. DORIAN WILL TURN NORTHEAST BY THURSDAY AS IT APPROACHES THE AREA. DORIAN WILL PASS VERY CLOSE TO CAPE FEAR THURSDAY NIGHT. THE RISK OF HAZARDOUS CONDITIONS WILL INCREASE ACROSS THE REGION, INCLUDING DAMAGING WINDS, LIFE-THREATENING STORM SURGE INUNDATION, FLASH FLOODING, STRONG RIP CURRENTS, AND SEVERE BEACH EROSION. ADDITIONALLY, DANGEROUS MARINE CONDITIONS ARE EXPECTED TO OCCUR ACROSS THE ADJACENT COASTAL WATERS. HEAVY RAINFALL WILL ENHANCE THE RISK FOR FLASH FLOODING. POTENTIAL IMPACTS ----------------- * SURGE: PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING SURGE HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS ACROSS COASTAL AREAS INCLUDING LOW LYING AREAS ALONG WINYAH BAY, AREA BEACHES, AND OTHER AREAS ALONG THE INTRACOASTAL WATERWAY. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE: - LARGE AREAS OF DEEP INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING ENHANCED BY BATTERING WAVES. STRUCTURAL DAMAGE TO BUILDINGS IS LIKELY, WITH SEVERAL POTENTIALLY WASHING AWAY. DAMAGE WILL BE COMPOUNDED BY FLOATING DEBRIS. SOME LOCATIONS MAY BECOME UNINHABITABLE FOR AN EXTENDED PERIOD. - INUNDATION IS LIKELY TO IMPACT VULNERABLE HOMES ALONG TIDAL CREEKS AND WATERWAYS FARTHER INLAND. - DRINKING WATER AND SEWER SERVICES WILL LIKELY BECOME IMPACTED BY THE STORM SURGE. SURGE WATERS WILL CONTAIN HAZARDOUS MATERIALS. - LARGE SECTIONS OF COASTAL ROADS WILL BECOME FLOODED, OR WASH-OUT ALTOGETHER. - SEVERE BEACH EROSION IS EXPECTED WITH SIGNIFICANT DUNE LOSS. SANDS FROM DISPLACED DUNES WILL LIKELY DEPOSIT ONTO THE BARRIER ISLAND ROADS. - MAJOR DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS IS POSSIBLE. MANY SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS, ESPECIALLY IN UNPROTECTED ANCHORAGES WITH SOME LIFTED ONSHORE AND STRANDED INLAND. - NAVIGATION MAY BE DIFFICULT, ESPECIALLY NEAR INLETS AND WATERWAYS, AS SOME NAVIGATIONAL AIDS MAY BE OFF STATION OR MISSING. DEBRIS IS POSSIBLE IN THE WATERWAYS AND OTHER NAVIGABLE CHANNELS. * FLOODING RAIN: PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS ACROSS NORTHEAST SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST NORTH CAROLINA ALONG AND EAST OF I-95. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE: - MAJOR FLOODING FROM RAINFALL MAY PROMPT EVACUATIONS AND NUMEROUS RESCUES. - RIVERS AND STREAMS MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN MULTIPLE PLACES. CREEKS AND DITCHES WILL FLOOD AND MAY CONTAIN STRONG CURRENTS. - FLOOD WATERS MAY ENTER MANY STRUCTURES, AND SOME MAY BECOME UNINHABITABLE. SOME ROAD SCOURS OR COMPLETE ROAD FAILURES WILL BE POSSIBLE, ALONG WITH THE POTENTIAL FOR SINKHOLES. MANY STREETS AND PARKING LOTS MAY FLOOD, AND MAY BE IMPACTED BY FLOWING WATER. MANY ROAD AND LOW-LYING BRIDGE CLOSURES ARE POSSIBLE WITH SOME WEAKENED OR WASHED AWAY. DRIVING CONDITIONS WILL BE DANGEROUS.THE DELIVERY OF DRINKING WATER AND SEWER SERVICES MAY BE INTERRUPTED. FLOOD WATERS MAY BE POLLUTED AND CONTAIN HAZARDOUS MATERIALS. * WIND: PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING WIND HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS ACROSS COASTAL AREAS. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE: - SOME STRUCTURAL DAMAGE IS LIKELY, WITH BUILDINGS RECEIVING ROOF DAMAGE AS WELL AS WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE HOMES POTENTIALLY SUFFERING SEVERE DAMAGE, WITH SOME DESTROYED. DAMAGE MAY BE ENHANCED BY PROJECTILES. LOCATIONS MAY BE INACCESSIBLE OR UNINHABITABLE FOR SOME TIME AFTER THE STORM PASSES. - WIDESPREAD LARGE LIMBS WILL BE DOWN AND MANY TREES SNAPPED OR UPROOTED, ALONG WITH FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER. - ROADS WILL BE BLOCKED IN MANY AREAS AS A RESULT OF LARGE DEBRIS, ESPECIALLY WITHIN URBAN OR HEAVILY WOODED AREAS. SEVERAL BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ELEVATED ROADWAYS WILL LIKELY BECOME UNSAFE. - WIDESPREAD AREAS WILL SUFFER FROM POWER AND COMMUNICATION OUTAGES. - SEVERAL POORLY SECURED SMALL CRAFT MAY BREAK FROM THEIR MOORINGS. * TORNADOES: PREPARE FOR A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS SOUTHEAST NORTH CAROLINA AND NORTHEAST SOUTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE: - THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS. - A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS. - TORNADOES CAN CAUSE DAMAGE TO TREES, VEHICLES, BOATS, AND BUILDINGS. UNSECURED MOBILE HOMES AND POORLY CONSTRUCTED STRUCTURES ARE PARTICULARLY VULNERABLE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS ---------------------------------- * EVACUATIONS: FOR THOSE UNDER EVACUATION ORDERS, LEAVE AS SOON AS PRACTICAL WITH A DESTINATION IN MIND. GAS UP YOUR VEHICLE WELL AHEAD OF TIME. BE SURE THAT YOU TAKE ALL ESSENTIAL MATERIALS FROM YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT. LET OTHERS KNOW WHERE YOU ARE GOING AND WHEN YOU INTEND TO ARRIVE. FOR THOSE NOT UNDER EVACUATION ORDERS, UNDERSTAND THAT THERE ARE INHERENT RISKS TO EVACUATION (SUCH AS TRAFFIC CONGESTION, ACCIDENTS, AND DRIVING IN BAD WEATHER), SO EVACUATE ONLY IF NECESSARY. HELP KEEP ROADWAYS OPEN FOR THOSE THAT ARE UNDER EVACUATION ORDERS. IF EVACUATING AWAY FROM THE AREA OR RELOCATING TO A NEARBY SHELTER, LEAVE EARLY BEFORE WEATHER CONDITIONS BECOME HAZARDOUS. * OTHER PREPAREDNESS INFORMATION: NOW IS THE TIME TO BRING TO COMPLETION ALL PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN. OUTSIDE PREPARATIONS SHOULD BE WRAPPED UP AS SOON AS POSSIBLE BEFORE WEATHER CONDITIONS COMPLETELY DETERIORATE. ANY REMAINING EVACUATIONS AND RELOCATIONS SHOULD BE EXPEDITED BEFORE THE ONSET OF TROPICAL STORM FORCE WIND. KEEP CELL PHONES WELL CHARGED AND HANDY. ALSO, CELL PHONE CHARGERS FOR AUTOMOBILES CAN BE HELPFUL AFTER THE STORM. LOCATE YOUR CHARGERS AND KEEP THEM WITH YOUR CELL PHONE. IF YOU ARE A VISITOR AND STILL IN THE AREA, LISTEN FOR THE NAME OF THE CITY OR TOWN IN WHICH YOU ARE STAYING WITHIN LOCAL NEWS UPDATES. BE SURE YOU KNOW THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH IT RESIDES. PAY ATTENTION FOR INSTRUCTIONS FROM LOCAL AUTHORITIES. * ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION: - FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV - FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG - FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG NEXT UPDATE ----------- THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WILMINGTON NC AROUND 11 PM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS WARRANT.
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