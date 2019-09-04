Hannah-Pamplico Raised Beds

Donated raised garden beds can be used on the grounds of Hannah-Pamplico Elementary School and Middle School by any group of teachers, staff members or community organizations.

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PAMPLICO, S.C. – Hannah-Pamplico Elementary School and Middle School will soon be growing thanks to a grant for raised garden beds from Duke Energy.

Over the summer, Duke employees built eight raised beds and delivered them to the school.

After that, Hannah-Pamplico's football team donated sweat and muscles to shovel organic topsoil into the beds.

All the beds lack now are seeds and patience, according to a school announcement.

"The beds are up for 'adoption' for the 2019-2020 school year by any group of teachers, staff members or community organizations who would like to show off their green thumbs," according to the announcement.

The raised garden is behind the school's library.

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