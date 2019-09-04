THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST NORTH CAROLINA AND NORTHEAST SOUTH CAROLINA
**HURRICANE DORIAN WILL IMPACT THE AREA LATE WEDNESDAY THROUGH
THURSDAY NIGHT**
NEW INFORMATION
---------------
* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A STORM SURGE WARNING AND HURRICANE WARNING ARE IN EFFECT FOR
COASTAL BRUNSWICK, COASTAL GEORGETOWN, COASTAL HORRY, COASTAL
NEW HANOVER, COASTAL PENDER, INLAND BRUNSWICK, AND INLAND NEW
HANOVER
- A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR CENTRAL HORRY, INLAND
GEORGETOWN, INLAND PENDER, AND NORTHERN HORRY
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR BLADEN, COLUMBUS,
DARLINGTON, DILLON, FLORENCE, MARION, MARLBORO, ROBESON, AND
WILLIAMSBURG
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 360 MILES SOUTH-SOUTHWEST OF WILMINGTON NC OR ABOUT 310
MILES SOUTH OF MYRTLE BEACH SC
- 29.2N 79.5W
- STORM INTENSITY 105 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHWEST OR 330 DEGREES AT 8 MPH
SITUATION OVERVIEW
------------------
HURRICANE DORIAN REMAINS A STRONG HURRICANE AS IT TRACKS SLOWLY
NORTH-NORTHWEST OFF THE FLORIDA COAST. DORIAN WILL MOVE TO THE NORTH
TODAY, AND TURN NORTHEAST BY THURSDAY AS IT APPROACHES THE AREA.
DORIAN WILL PASS VERY CLOSE TO CAPE FEAR THURSDAY NIGHT. THE RISK OF
HAZARDOUS CONDITIONS WILL INCREASE ACROSS THE REGION, INCLUDING
DAMAGING WINDS, LIFE-THREATENING STORM SURGE INUNDATION, FLASH
FLOODING, STRONG RIP CURRENTS, AND SEVERE BEACH EROSION. ADDITIONALLY,
DANGEROUS MARINE CONDITIONS ARE EXPECTED TO OCCUR ACROSS THE ADJACENT
COASTAL WATERS. HEAVY RAINFALL WILL ENHANCE THE RISK FOR FLASH
FLOODING.
POTENTIAL IMPACTS
-----------------
* SURGE:
PROTECT AGAINST LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED
IMPACTS ACROSS COASTAL NORTHEAST SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST NORTH
CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- LOCALIZED INUNDATION AND MINOR OVER-WASH IS POSSIBLE, MAINLY
ALONG IMMEDIATE SHORELINES AND OTHER VULNERABLE LOW-LYING AREAS
ALONG THE COAST. LOW SPOTS ALONG WATERWAYS AND TIDAL CREEKS MAY
ALSO BE IMPACTED.
- SOME PORTIONS OF NEAR-SHORE ROADS AND PARKING LOTS MAY BECOME
COVERED BY SURGE WATER. DRIVING CONDITIONS MAY BECOME HAZARDOUS
IN PLACES WHERE THE SURGE COVERS THE ROAD.
- MODERATE BEACH EROSION IS POSSIBLE, MAINLY IN THE VULNERABLE
LOCATIONS ALONG THE OCEAN FRONT.
- MINOR DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS IS
POSSIBLE. A FEW SMALL CRAFT MAY BREAK AWAY FROM MOORINGS IF NOT
PROPERLY SECURED.
- NAVIGATION MAY BE DIFFICULT NEAR INLETS AND WATERWAYS, AS
NAVIGATIONAL AIDS MAY BE OFF STATION OR MISSING.
* WIND:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING WIND HAVING POSSIBLE EXTENSIVE
IMPACTS ACROSS COASTAL COUNTIES OF NORTHEAST SOUTH CAROLINA AND
SOUTHEAST NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- SOME STRUCTURAL DAMAGE IS LIKELY, WITH BUILDINGS RECEIVING ROOF
DAMAGE AS WELL AS WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES.
MOBILE HOMES POTENTIALLY SUFFERING SEVERE DAMAGE, WITH SOME
DESTROYED. DAMAGE MAY BE ENHANCED BY PROJECTILES. LOCATIONS MAY
BE INACCESSIBLE OR UNINHABITABLE FOR SOME TIME AFTER THE STORM
PASSES.
- WIDESPREAD LARGE LIMBS WILL BE DOWN AND MANY TREES SNAPPED OR
UPROOTED, ALONG WITH FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- ROADS WILL BE BLOCKED IN MANY AREAS AS A RESULT OF LARGE
DEBRIS, ESPECIALLY WITHIN URBAN OR HEAVILY WOODED AREAS.
SEVERAL BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ELEVATED ROADWAYS WILL LIKELY
BECOME UNSAFE.
- WIDESPREAD AREAS WILL SUFFER FROM POWER AND COMMUNICATION
OUTAGES.
- SEVERAL POORLY SECURED SMALL CRAFT MAY BREAK FROM THEIR
MOORINGS.
ALSO, PROTECT AGAINST DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS INLAND AREAS.
* FLOODING RAIN:
PROTECT AGAINST LIFE-THREATENING RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
EXTENSIVE IMPACTS ACROSS NORTHEAST SOUTH CAROLINA AND SOUTHEAST NORTH
CAROLINA ALONG AND EAST OF I-95. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- MAJOR FLOODING FROM RAINFALL MAY PROMPT EVACUATIONS AND
NUMEROUS RESCUES.
- RIVERS AND STREAMS MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN MULTIPLE
PLACES. CREEKS AND DITCHES WILL FLOOD AND MAY CONTAIN STRONG
CURRENTS.
- FLOOD WATERS MAY ENTER MANY STRUCTURES, AND SOME MAY BECOME
UNINHABITABLE. SOME ROAD SCOURS OR COMPLETE ROAD FAILURES WILL
BE POSSIBLE, ALONG WITH THE POTENTIAL FOR SINKHOLES. MANY
STREETS AND PARKING LOTS MAY FLOOD, AND MAY BE IMPACTED BY
FLOWING WATER. MANY ROAD AND LOW-LYING BRIDGE CLOSURES ARE
POSSIBLE WITH SOME WEAKENED OR WASHED AWAY. DRIVING CONDITIONS
WILL BE DANGEROUS.THE DELIVERY OF DRINKING WATER AND SEWER
SERVICES MAY BE INTERRUPTED. FLOOD WATERS MAY BE POLLUTED AND
CONTAIN HAZARDOUS MATERIALS.
PROTECT AGAINST DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE LIMITED
TO SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS AREAS WEST OF I-95.
* TORNADOES:
PROTECT AGAINST A TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS SOUTHEAST NORTH CAROLINA AND NORTHEAST SOUTH CAROLINA MAINLY
EAST OF I-95. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF ISOLATED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- A FEW PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE, ALONG WITH POWER
AND COMMUNICATIONS DISRUPTIONS.
- TORNADOES CAN CAUSE DAMAGE TO TREES, VEHICLES, BOATS, AND
BUILDINGS. UNSECURED MOBILE HOMES AND POORLY CONSTRUCTED
STRUCTURES ARE PARTICULARLY VULNERABLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
----------------------------------
* EVACUATIONS:
FOR THOSE UNDER EVACUATION ORDERS, LEAVE AS SOON AS PRACTICAL WITH A
DESTINATION IN MIND. GAS UP YOUR VEHICLE WELL AHEAD OF TIME. BE SURE
THAT YOU TAKE ALL ESSENTIAL MATERIALS FROM YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT.
LET OTHERS KNOW WHERE YOU ARE GOING AND WHEN YOU INTEND TO ARRIVE.
FOR THOSE NOT UNDER EVACUATION ORDERS, UNDERSTAND THAT THERE ARE
INHERENT RISKS TO EVACUATION (SUCH AS TRAFFIC CONGESTION, ACCIDENTS,
AND DRIVING IN BAD WEATHER), SO EVACUATE ONLY IF NECESSARY. HELP KEEP
ROADWAYS OPEN FOR THOSE THAT ARE UNDER EVACUATION ORDERS.
IF EVACUATING AWAY FROM THE AREA OR RELOCATING TO A NEARBY SHELTER, LEAVE
EARLY BEFORE WEATHER CONDITIONS BECOME HAZARDOUS.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO BRING TO COMPLETION ALL PREPARATIONS TO PROTECT LIFE
AND PROPERTY IN ACCORDANCE WITH YOUR EMERGENCY PLAN.
OUTSIDE PREPARATIONS SHOULD BE WRAPPED UP AS SOON AS POSSIBLE BEFORE
WEATHER CONDITIONS COMPLETELY DETERIORATE. ANY REMAINING EVACUATIONS
AND RELOCATIONS SHOULD BE EXPEDITED BEFORE THE ONSET OF TROPICAL
STORM FORCE WIND.
KEEP CELL PHONES WELL CHARGED AND HANDY. ALSO, CELL PHONE CHARGERS
FOR AUTOMOBILES CAN BE HELPFUL AFTER THE STORM. LOCATE YOUR CHARGERS
AND KEEP THEM WITH YOUR CELL PHONE.
IF YOU ARE A VISITOR AND STILL IN THE AREA, LISTEN FOR THE NAME OF
THE CITY OR TOWN IN WHICH YOU ARE STAYING WITHIN LOCAL NEWS UPDATES.
BE SURE YOU KNOW THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH IT
RESIDES. PAY ATTENTION FOR INSTRUCTIONS FROM LOCAL AUTHORITIES.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
-----------
THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN WILMINGTON NC AROUND 9 AM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.