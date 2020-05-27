Wilson High School 2

Wison High School

 MATTHEW ROBERTSON/MORNING NEWS

FLORENCE, S.C. – Wilson High School’s graduation ceremony has been postponed because of rain.

The ceremony was scheduled to begin at 10 a.m. today in the parking lot of the Florence Center.

Commencement now will be held at 10 a.m. Monday outside the Florence Center.

Graduation tickets that were issued for today will be honored on Monday.

South Florence High School’s graduation is scheduled for 10 a.m. Thursday outside the Florence Center.

West Florence High School’s graduation is scheduled for 10 a.m. Friday outside the Florence Center.

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