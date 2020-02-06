THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 31 IN
EFFECT UNTIL 1 AM EST FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTHEAST NORTH CAROLINA
BLADEN BRUNSWICK COLUMBUS
NEW HANOVER PENDER ROBESON
IN SOUTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN NORTHEAST SOUTH CAROLINA
DARLINGTON DILLON FLORENCE
GEORGETOWN HORRY MARION
MARLBORO WILLIAMSBURG
THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDREWS, BENNETTSVILLE, BLADENBORO,
BOILING SPRING LAKES, BURGAW, CHADBOURN, CONWAY, DARLINGTON,
DILLON, ELIZABETHTOWN, FLORENCE, GARDEN CITY, GEORGETOWN,
HARTSVILLE, KINGSTREE, LAKE WACCAMAW, LELAND, LITTLE RIVER,
LONG BEACH, LUMBERTON, MARION, MCCOLL, MULLINS, MURRELLS INLET,
MYRTLE BEACH, NORTH HARTSVILLE, NORTH MYRTLE BEACH, OAK ISLAND,
RED HILL, SOCASTEE, SOUTHPORT, SUNSET BEACH, SURF CITY,
TABOR CITY, WHITEVILLE, AND WILMINGTON.
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