US Senate (Republican) 23% reporting
  
Duke Buckner4.411294
Lindsey Graham (i) -- Declared Winner 77.17 22632
Michael LaPierre 10.93 3207
Joe Reynolds 7.48 2195
 
US House 7 (Democrats)  
Melissa Ward Watson 41.83 9384
SC Rep. Robert W. Williams 51.411531
William H. "Cowboy" Williams 6.78 1521
 
SC Senate 29 (Republican) 100 percent reporting
  
J.D Chaplin -- Winner 82.4 4153
Ronald Reese Page 17.6 887
 
SC Senate 30 (Democrats)  
Patrick Richardson 23.6 1642
Kent Williams (i) 76.4 5316
 
SC Senate 32 (Democrat)  
Ted Brown 16.42 1317
Manley Marvell Collins 1.57 126
Ronnie Sabb (i) 69.79 5598
Kelly Spann12.22 980
 
SC Senate 36 (Democrat)  
Eleazer Leazer Carter 25.06 2224
Kevin L. Johnson (i) 74.94 6651
 
SC House 60 (Democrat)  
Teresa McGill Cain59.02 864
La'Sha McClain40.98 600
 
SC House 57 (Democrat)  
Lucas Atkinson (i) 60.58 4468
Miko Pickett 39.42 2907
 
Florence County Council 4 (Democrat)  
Mitchell Kirby (i) 43.11 122
Kenneth McAllister 56.89 161
 
Florence Mayor (Democrat)  
Teresa Myers Ervin 39.88 763
George Jebaily 50.81 972
Barry McFadden 9.3 178
 
Florence City Council At Large (Democrat)  
Lethonia "Peaches" Barnes 37.83 1222
Joseph Fleming 5.05 163
Chaquez McCall 31.15 1006
Osbbie Scipio 8.79 284
Glynn Willis (i) 17.18 444
 
Florence County Sheriff (Republican)  
TJ Joye 52.76 2266
Glenn Kirby 47.24 2029
 
Florence County Sheriff (Democrat)  
Jody Lynch 18.54 739
Darrin Yarborough 81.46 3248
 
Darlington County Sheriff (Democrat) 100 percent reporting
  
Tony Chavis (i) 43.47 3198
James Hudson -- Winner 56.53 4159
 
Darlington County Council 1 (Republican) 100 percent reporting  
Robert L. "Bobby" Kilgo (i)35.35363
Angie Stone Godbolt -- Winner64.65664
 
Darlington County Council 5 (Republican) 100 percent reporting  
Joe Ard 40.82 229
Marvin "Le" Flowers (i) -- Winner 59.18 332
 
Rebpuclian Advisory Questions  
1. Are you in favor of party primary registration?  
Yes 85.48 124,354
No 14.52 21,115
2. Should a person be allowed more than one office during the same election  
Yes 80.78 129115
No 19.22 30711
 

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.