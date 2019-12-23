Pee Dee Electric employees brighten Christmas

Pee Dee Electric Cooperative employees adopted 12 families in need, totaling 36 children this year. 

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DARLINGTON

Pee Dee Electric Cooperative employees helped make Christmas a little brighter for children around the Pee Dee on Monday. They adopted 12 families in need, totaling 36 children this year. They had cookies, milk and presents with Santa at the Marion County Administration building in the morning and at Pee Dee Electric Cooperative in Darlington in the afternoon. Some opened presents with employees and some chose to take home their gifts to open later.

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