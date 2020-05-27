...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WILMINGTON HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR A PORTION OF NORTHEAST SOUTH CAROLINA,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, CENTRAL HORRY, COASTAL
GEORGETOWN, COASTAL HORRY, DARLINGTON, DILLON, FLORENCE,
INLAND GEORGETOWN, MARION, MARLBORO, NORTHERN HORRY, AND
WILLIAMSBURG.
* THROUGH LATE TONIGHT
* THERE IS POTENTIAL FOR WIDESPREAD 1 TO 3 INCHES OF RAINFALL WITH
ISOLATED 4 INCH AMOUNTS POSSIBLE, ALL ACCUMULATING THIS MORNING
THROUGH TONIGHT. SOIL MOISTURES REMAIN RELATIVELY MODERATE AND
HAVEN'T FULLY RECOVERED FROM HEAVY RAINS THAT OCCURRED LATE LAST
WEEK.
* RAPID RISES OF STREAMS AND CREEKS ARE POSSIBLE FOR AREAS WHERE
HEAVY RAIN OCCURS FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. FLOODING OF
LOW-LYING AND POOR DRAINAGE AREAS IS ALSO POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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