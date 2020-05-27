DILLON, S.C. -- CareSouth Carolina and SC-DHEC’s free drive-thru COVID-19 testing event that was scheduled for this Friday has been postponed due to the forecast of rain.

The event has been moved to Wednesday, June 3 and will take place from 10 a.m. to 4 p.m. at Latta High School (618 N. Richardson Street, Latta). The test is a throat swab, you don’t have to be a resident of Dillon County or a patient of CareSouth to be tested.

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