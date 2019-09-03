SCHOOLS

  • Florence One Schools will close early Wednesday. A decision on Thursday and Friday classes will be made Wednesday.
  • Florence School District 2 will dismiss at noon Wednesday and cancelling all after-school activities.
  • Florence School District 3 will dismiss early Wednesday.
  • Florence School District 4 will close at 11:30 a.m. Wednesday.
  • Florence School District 5 will close elementary schools at 11 a.m., middle and high school at noon. Schools will remain closed Thursday and operate on a two-hour delay on Friday.
  • Florence-Darlington Technical College will close Wednesday at 12:30 p.m.
  • Francis Marion University will close at 12:30 p.m. Wednesday and remain closed for the duration of the storm. The college will announce when it reopens.
  • Williamsburg Technical College will close at 2 p.m. Wednesday and remain closed Thursday and Friday.

EVENTS

  • The Florence Police Department's Annual Police Fund Golf Tournament has been rescheduled for Oct. 25 at Country Club of South Carolina with tee times set at 8:15 a.m. and 1:15 p.m.

DAYCARE

  • Ebenezer Christian Childcare in Johnsonville will close at 1 p.m. Wednesday and remain closed Thursday.

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