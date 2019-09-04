LAKE CITY, S.C. -- A man drown Wednesday afternoon at Lake Park after he jumped in after a child who fell off the dock.

The 3:25 p.m. incident happened when a girl fell off the dock and her mother and a male with the two jumped in after her, according to a release from the Lake City Police Department.

Bystanders at the park ran over to assist and helped pull the three from the lake, according to the release and performed CPR on the victim, according to the release.

Florence County Coroner Keith von Lutcken has not yet released the name of the victim.

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