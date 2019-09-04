EFFINGHAM, S.C. – The American Red Cross has opened two shelters for residents of Florence County.

The following locations are being utilized as shelters and open to the Florence County Residents & Visitors:

South Florence High School, 3200 South Irby Street, Florence, SC 29505

Lake City High School, 652 North Matthews Road, Lake City, SC 29560

If you’re headed to a shelter the American Red Cross encourages people to bring the following items for each member of their family:

  • Prescription and emergency medication
  • Extra clothing
  • Cot or sleeping pad
  • Pillows
  • Blankets
  • Hygiene supplies
  • Important documents
  • Any other comfort items
  • Special items for children and infants, such as diapers, formulas and toys, should be brought, along with other items for family members who may have other needs

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