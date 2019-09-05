SCHOOLS

  • Dillon County School Districts 3 and 4 will be closed Thursday and Friday. School will resume Monday at the regular time.
  • Florence County School District 3 schools will operate on a two-hour delay Friday.
  • Florence County School District 5 schools will operate on a two-hour delay on Friday.
  • Florence-Darlington Technical College will be closed Friday and Saturday.
  • Francis Marion University is closed Friday.
  • Marion County Schools will be closed Friday for students and staff and will resume a regular schedule Monday.
  • Marlboro Academy will operate on a two-hour delay Friday.
  • Williamsburg Technical College will be closed Thursday and Friday.

GOVERNMENTS & NGOs

  • Darlington City offices will be open Friday. Thursday's garbage and yard debris routes will be run Friday. Friday's will be run Saturday.
  • Florence will operate on a normal schedule Friday and employees should report to work as assigned. Thursday and Friday garbage and recycling routes will be run Friday. There will be no yard waste collection on Thursday and Friday routes.

EVENTS

  • Florence Police Department's Annual Police Fund Golf Tournament has been rescheduled for Oct. 25 at Country Club of South Carolina with tee times set at 8:15 a.m. and 1:15 p.m.
  • Moore Farms Botanical Garden Beer Fest has been cancelled. It will not be rescheduled.
  • Lighthouse Ministries' Good Neighbor Gala has been postponed to Sept. 12.

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