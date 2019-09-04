SCDOT

Lexington Resident Maintenance Engineer Mike Bagley, center, Lexinton Maintenance workers and State Highway Patrol Troopers discuss the plan to take down cones and barricades quickly once the I-26 lane reversal ends on Sept. 4, 2019. Crews are on standby and ready to clear the items once the word is given to restore normal traffic operations ahead of Hurricane Dorian.

 Rob Thompson/SCDOT

FLORENCE, S.C. – The South Carolina Department of Transportation is preparing the Pee Dee’s roads for the arrival of Hurricane Dorian.

Kyle Berry, district engineer and administrator for the department’s district 5, said over the past several days department employees had been traveling around to known trouble spots such as a bridge on Old River Road between Florence and the unincorporated community of Kingsburg near Johnsonville to prepare those locations for the storms.

The department’s district 5 includes Darlington, Dillon, Florence, Georgetown, Horry, Marion, Marlboro and Williamsburg counties.

The employees, Berry continued, were working to clear the areas to allow as much water flow away from roads as possible.

Berry also said he had been working with the department to get additional employees to help with repairs once the storm is over. The upstate, the area around Greenville and Spartanburg, is not expected to be badly affected by the storm, and that frees some employees to come to the Pee Dee and Grand Strand to help with repairs.

One thing the department did not use, Berry said, was lane reversals.

U.S. 501 between S.C. 544 to S.C. 378 near Conway and U.S. 501 from SC 22 on the western side of Conway to the U.S. 501/S.C. 576 split in Marion are capable of being reversed. S.C. 576 connects U.S. 501 to U.S. 76.

However, Berry said, after looking at traffic counts, including during Hurricane Florence, the department made the decision not to reverse the lanes.

The department, he continued, was ready to adjust but other than anticipated slowdowns in Conway and Aynor, there were no issues. He said the department did adjust traffic lights along U.S. 501 to facilitate evacuations away from the coast.

Gov. Henry McMaster ordered evacuations all along the South Carolina coast, including zone A in Horry County near the beach.

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