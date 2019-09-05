FLORENCE, S.C. -- One person was shot and injured early Thursday morning at a Florence business.

Florence Police responded to the emergency room at a Florence hospital at 1:50 a.m. when the victim arrived for treatment, according to a release from the Florence Police Department.

Investigators determined that the shooting happened about 1 a.m. at 701 Ingram Street, Minnow's Place, according to the release.

"The injuries to not appear to be life-threatening at this time," according to the release.

Anyone with information is asked to contact the Florence Police Department at 843-665-3191.

Subscribe to Daily Headlines

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.