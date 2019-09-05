THIS PRODUCT COVERS SOUTHEAST NORTH CAROLINA AND NORTHEAST SOUTH CAROLINA
**DORIAN WILL BRING SIGNIFICANT IMPACTS TO THE AREA TODAY AND
TONIGHT**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- NONE
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A STORM SURGE WARNING AND HURRICANE WARNING ARE IN EFFECT FOR
COASTAL BRUNSWICK, COASTAL GEORGETOWN, COASTAL HORRY, COASTAL
NEW HANOVER, COASTAL PENDER, INLAND BRUNSWICK, AND INLAND NEW
HANOVER
- A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR CENTRAL HORRY, INLAND
GEORGETOWN, INLAND PENDER, AND NORTHERN HORRY
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR BLADEN, COLUMBUS,
DARLINGTON, DILLON, FLORENCE, MARION, MARLBORO, ROBESON, AND
WILLIAMSBURG
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 140 MILES SOUTH-SOUTHWEST OF WILMINGTON NC OR ABOUT 80
MILES SOUTH OF MYRTLE BEACH SC
- 32.5N 79.1W
- STORM INTENSITY 110 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHEAST OR 20 DEGREES AT 8 MPH
SITUATION OVERVIEW
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HURRICANE DORIAN REMAINS A STRONG HURRICANE AS IT TRACKS SLOWLY
NORTH OFF THE COAST OF SOUTHERN SOUTH CAROLINA. DORIAN WILL TURN
TO THE NORTHEAST LATER THIS AFTERNOON, AND WILL PASS VERY CLOSE TO CAPE
FEAR TONIGHT. THE RISK OF HAZARDOUS CONDITIONS WILL INCREASE
ACROSS THE REGION, INCLUDING DAMAGING WINDS, LIFE-THREATENING STORM
SURGE INUNDATION, FLASH FLOODING, STRONG RIP CURRENTS, AND SEVERE
BEACH EROSION. ADDITIONALLY, DANGEROUS MARINE CONDITIONS ARE
EXPECTED TO OCCUR ACROSS THE ADJACENT COASTAL WATERS. HEAVY RAINFALL
WILL ENHANCE THE RISK FOR FLASH FLOODING.
POTENTIAL IMPACTS
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* SURGE:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN SURGE EVENT ARE NOW UNFOLDING ACROSS
COASTAL AREAS OF SOUTH CAROLINA. REMAIN WELL AWAY FROM LIFE-THREATENING
SURGE HAVING POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- LARGE AREAS OF DEEP INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING
ENHANCED BY BATTERING WAVES. STRUCTURAL DAMAGE TO BUILDINGS IS
LIKELY, WITH SEVERAL POTENTIALLY WASHING AWAY. DAMAGE WILL BE
COMPOUNDED BY FLOATING DEBRIS. SOME LOCATIONS MAY BECOME
UNINHABITABLE FOR AN EXTENDED PERIOD.
- INUNDATION IS LIKELY TO IMPACT VULNERABLE HOMES ALONG TIDAL
CREEKS AND WATERWAYS FARTHER INLAND.
- DRINKING WATER AND SEWER SERVICES WILL LIKELY BECOME IMPACTED
BY THE STORM SURGE. SURGE WATERS WILL CONTAIN HAZARDOUS
MATERIALS.
- LARGE SECTIONS OF COASTAL ROADS WILL BECOME FLOODED, OR
WASH-OUT ALTOGETHER.
- SEVERE BEACH EROSION IS EXPECTED WITH SIGNIFICANT DUNE LOSS.
SANDS FROM DISPLACED DUNES WILL LIKELY DEPOSIT ONTO THE BARRIER
ISLAND ROADS.
- MAJOR DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS IS
POSSIBLE. MANY SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS,
ESPECIALLY IN UNPROTECTED ANCHORAGES WITH SOME LIFTED ONSHORE
AND STRANDED INLAND.
- NAVIGATION MAY BE DIFFICULT, ESPECIALLY NEAR INLETS AND
WATERWAYS, AS SOME NAVIGATIONAL AIDS MAY BE OFF STATION OR
MISSING. DEBRIS IS POSSIBLE IN THE WATERWAYS AND OTHER
NAVIGABLE CHANNELS.
* FLOODING RAIN:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE FLOODING RAIN ARE UNFOLDING ACROSS THE
AREA. REMAIN WELL GUARDED AGAINST LIFE-THREATENING FLOOD WATERS HAVING
POSSIBLE EXTENSIVE IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS INCLUDE:
- MAJOR FLOODING FROM RAINFALL MAY PROMPT EVACUATIONS AND
NUMEROUS RESCUES.
- RIVERS AND STREAMS MAY RAPIDLY OVERFLOW THEIR BANKS IN MULTIPLE
PLACES. CREEKS AND DITCHES WILL FLOOD AND MAY CONTAIN STRONG
CURRENTS.
- FLOOD WATERS MAY ENTER MANY STRUCTURES, AND SOME MAY BECOME
UNINHABITABLE. SOME ROAD SCOURS OR COMPLETE ROAD FAILURES WILL
BE POSSIBLE, ALONG WITH THE POTENTIAL FOR SINKHOLES. MANY
STREETS AND PARKING LOTS MAY FLOOD, AND MAY BE IMPACTED BY
FLOWING WATER. MANY ROAD AND LOW-LYING BRIDGE CLOSURES ARE
POSSIBLE WITH SOME WEAKENED OR WASHED AWAY. DRIVING CONDITIONS
WILL BE DANGEROUS.THE DELIVERY OF DRINKING WATER AND SEWER
SERVICES MAY BE INTERRUPTED. FLOOD WATERS MAY BE POLLUTED AND
CONTAIN HAZARDOUS MATERIALS.
* WIND:
POTENTIAL IMPACTS FROM THE MAIN WIND EVENT ARE NOW UNFOLDING ACROSS
COASTAL AREAS OF SOUTH CAROLINA. REMAIN WELL SHELTERED FROM LIFE-
THREATENING WIND HAVING EXTENSIVE IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS
INCLUDE:
- SOME STRUCTURAL DAMAGE IS LIKELY, WITH BUILDINGS RECEIVING ROOF
DAMAGE AS WELL AS WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES.
MOBILE HOMES POTENTIALLY SUFFERING SEVERE DAMAGE, WITH SOME
DESTROYED. DAMAGE MAY BE ENHANCED BY PROJECTILES. LOCATIONS MAY
BE INACCESSIBLE OR UNINHABITABLE FOR SOME TIME AFTER THE STORM
PASSES.
- WIDESPREAD LARGE LIMBS WILL BE DOWN AND MANY TREES SNAPPED OR
UPROOTED, ALONG WITH FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- ROADS WILL BE BLOCKED IN MANY AREAS AS A RESULT OF LARGE
DEBRIS, ESPECIALLY WITHIN URBAN OR HEAVILY WOODED AREAS.
SEVERAL BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ELEVATED ROADWAYS WILL LIKELY
BECOME UNSAFE.
- WIDESPREAD AREAS WILL SUFFER FROM POWER AND COMMUNICATION
OUTAGES.
- SEVERAL POORLY SECURED SMALL CRAFT MAY BREAK FROM THEIR
MOORINGS.
* TORNADOES:
POTENTIAL IMPACTS FROM TORNADOES ARE STILL UNFOLDING ACROSS COASTAL
NORTH CAROLINA. REMAIN WELL BRACED AGAINST A DANGEROUS TORNADO EVENT
HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS. IF REALIZED, THESE IMPACTS
INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF SCATTERED TORNADOES CAN HINDER PREPAREDNESS
ACTIONS DURING TROPICAL EVENTS.
- TORNADOES CAN RIP ROOFS FROM HOMES, DESTROY MOBILE HOMES, CAUSE
TREES TO BECOME SNAPPED OR UPROOTED, FLIP CARS AND BOATS.
DANGEROUS PROJECTILES CAN ADD TO THE DAMAGE.
- SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE WITH A FEW SPOTS
OF CONSIDERABLE DAMAGE, POWER LOSS, AND COMMUNICATIONS FAILURES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
DO NOT RETURN TO EVACUATED AREAS UNTIL HAZARDOUS WINDS DIMINISH AND
FLOOD WATERS ABATE.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
CONTINUE TO KEEP YOUR CELL PHONE WELL CHARGED FOR AS LONG AS
POSSIBLE. IF YOU LOSE POWER, USE IT MORE SPARINGLY AND MAINLY FOR
PERSONAL EMERGENCIES AND CHECK-INS. DO NOT OVERLOAD COMMUNICATIONS
SYSTEMS WITH IDLE CHATTER.
DO NOT VENTURE OUTSIDE WHILE IN THE EYE OF A HURRICANE. WITHIN THE
EYE, WEATHER CONDITIONS MAY TEMPORARILY IMPROVE WHICH CAN BE
MISLEADING. ONCE THE EYE PASSES, THE WIND WILL CHANGE DIRECTION AND
RETURN TO DANGEROUS SPEEDS. HEAVY RAIN WILL ALSO RETURN. BE SMART AND
REMAIN SAFELY HIDDEN FROM THE STORM.
DO NOT BE A THRILL SEEKER OR RISK YOUR LIFE FOR SENSELESS PHOTOS OR
VIDEOS. BE WISE AND AVOID BECOMING ANOTHER STATISTIC.
BE READY TO MOVE TO THE IDENTIFIED SAFE ROOM IF YOUR HOME OR SHELTER
BEGINS TO FAIL. QUICKLY MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR.
PUT AS MANY STURDY WALLS BETWEEN YOU AND THE STORM AS YOU CAN.
PROTECT YOUR HEAD AND BODY.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN WILMINGTON NC AROUND 2 PM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS
WARRANT.
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