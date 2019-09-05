Trf Signal guide.jpg

FLORENCE, S.C. -- Although we have generator power for the City Center, should there be an unexpected outage, the cellular non emergency phone number for the City of Florence Police Department is 843-495-0216.

As conditions worsen throughout the day, please be prepared to stay indoors for an extended period of time. Do not attempt to wander around, on foot or in a vehicle, during or right after the hurricane has passed. If you do, and then have an issue, you could easily be placing your life in jeopardy as well as the lives of the public safety personnel responding. Please understand that during periods of perilous hurricane force winds, it will also be too dangerous for public safety personnel to respond to calls for service.

When it becomes safe to be outside and operate a motor vehicle, remember to avoid downed utility lines of any type. Treat every downed line as if it were a live electrical power line.

While driving, you are required to treat every intersection with a traffic signal that does not have power like a four way stop. Do not assume that you have the right of way just because you are driving on a main artery.

Flashing red traffic signals at an intersection mean you must come to a complete stop. You can proceed when the way is clear. Flashing yellow allows a driver to continue into the intersection slowly and with great caution.

Always drive slowly and with great caution after any severe weather event. Debris in the roadway can be deadly if struck at any speed.

Don’t drive through flooded roadways. The water may be too high which could easily stall and strand your vehicle, or the road under the water may be washed away.

Don’t drive around or do anything to avoid barricaded roadways. Barricades are there because the roadway is impassable.

Subscribe to Daily Headlines

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.