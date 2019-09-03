Milton Morris

Milton Morris places some groceries inside of his truck at the Food Lion on the Pamplico Highway.

 MATTHEW CHRISTIAN/MORNING NEWS

FLORENCE, S.C. – As Hurricane Dorian moved up the East Coast from Florida, local grocery stores were seeing an increase in traffic Tuesday as residents stocked up on water, bread and other essential items.

“Bread, water, milk, eggs and batteries are selling,” said Steve Campbell, the store manager of the Food Lion on Pamplico Highway. “We are keeping a steady supply of most items.”

He said water has run out for short periods of time but is restocked as soon as it comes in. He said he had plenty early Tuesday morning, but by noon it was gone.

“We were out for three or four hours,” he said.

He said canned goods, sweets and snacks also are some items that shoppers are stocking up on.

Campbell said Friday, Saturday, Sunday and Monday were really busy days. He said it was a little slower on Tuesday.

“I think people are watching the weather very closely,” he said.

Michael Hyman was at the grocery store on Tuesday stocking up on water, soft drinks, bread and cookies.

Henderson Supply Co. in Hartsville has seen an increase in traffic in recent days.

“We sold a few generators, lots of propane, batteries and flashlights,” said Stephanie French, an assistant manager. “We’ve sold a little of everything. We still have gas cans and other items.”

She said they had prepared for hurricane season.

“Traffic is coming in steadily,” she said. With only 12 to 15 employees, she said “it’s all hands on deck.”

Home Depot, Lowe’s and Walmart employees are prohibited by company policies from officially commenting, but employees have said they have been selling lots of generators, flash lights, batteries, gas cans and other emergency items needed during hurricane season. As early as Sunday, bread and water were flying off the shelves at Walmart.

One customer in Home Depot said she was purchasing a gas can and generator.

“I’m not wanting to be in the dark,” she said.

Cheryl Gurlides was purchasing items Tuesday in Home Depot but not in preparation for Hurricane Dorian. She said her preparation was already complete, as she had driven here from Dayton Beach to get away from the hurricane. She said you need to heed a Category 5 storm.

She has another home in Florence where she came to get away from Dorian. She said she lives only about 10 miles from the Dayton International Speedway.

“I think we will probably get 30 mile an hour wind here,” she said.

One grocery shopper on Tuesday was not stocking up for the storm.

“I don’t think it is going to hit us that bad,” Linda Hayes said. “I think we will get some rain.”

Although he was at the Food Lion on the Pamplico Highway on Tuesday evening, Milton Morris was not yet sure if he would be preparing for Hurricane Dorian.

“We’re going to see what happens tonight,” Morris said. “If it looks bad, tomorrow might be the day.”

Morris said he was burned by weather predictions during Hurricane Matthew and Hurricane Florence.

With 2016’s Matthew, Morris said the weathermen were calling for it not to be so bad then he lost power for several days following the storm. With Florence, it was predicted to be bad, but he did not really suffer any damage from the storm.

“We got fooled,” he said.

Morning News reporter Matthew Christian contributed to this report.

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