EFFINGHAM, S.C. – Florence County moved to (Operational Condition) OPCON 1 at noon Wednesday with full activation of our Emergency Operations Center. OPCON 1 is the highest state of emergency operations.

Additionally, Florence County Emergency Operations Center will be reduced staffing of emergency management personnel only overnight tonight (September 4, 2019). We will move to a full activation at 6 a.m. on Thursday, September 5, 2019 and continue 24 hour operations for the duration of the event.

The county’s Emergency Management Division, in conjunction with S.C. Emergency Management and the National Weather Service, will continue to monitor the storm closely and update the public on the threat for our area.

Florence County will keep the public updated as the situation evolves via its website, www.fcemd.org, and social media accounts Facebook (Emd Florence & Florence County Emergency Management/911 Central Dispatch) and Twitter @FlorenceCoEMD.

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