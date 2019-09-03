FLORENCE, S.C. -- The victim of a Florence County Labor Day shooting has been identified as a 56-year-old Conway man.

Florence County coroner Keith von Lutcken identified the victim as Charles Everett Williams, Jr., according to a release from the coroner's office. His body has been sent to the Medical University of South Carolina for an autopsy.

Florence County Sheriff’s Maj. Michael Nunn said the shooting happened about 2 p.m. Monday at the intersection of East Palmetto Street and Old Marion Highway.

Nunn said the driver of a logging truck “got out of his vehicle and threatened the driver of a passenger vehicle with a weapon ... The driver of the passenger vehicle shot the driver of the logging truck, who died from the gunshot wound.”

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