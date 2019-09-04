DARLINGTON, S.C. – All Darlington County offices will be closed on Thursday for to Hurricane Dorian

This will include all non-emergency response departments, county recycling centers, as well as parks and recreation activities. All emergency response departments will operate as normal with additional staffing available as needed.

The current forecast indicates Darlington County will be on the western side of the storm with potential for 1-4 inches of rain and wind gusts in excess of 40 mph possible. With county government offices closed this will allow us to have a heightened public safety awareness.

Beginning at 4 a.m., we will have a public information line established for the residents of Darlington County to call with questions or to report damages. The telephone number is (843) 398-4469. Any reports of injuries or structural damages should be reported to 911.

Subscribe to Daily Headlines

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.