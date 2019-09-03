FLORENCE, S.C. – Florence One Schools will dismiss early Wednesday in preparation for Hurricane Dorian.

Elementary schools and child development centers will close at 12:10 p.m., and middle schools, high schools and the career center will close at 1:30 p.m.

Superintendent Richard O’Malley said the early dismissal will allow the district to secure buildings, classrooms and buses. He also said this will allow employees to prepare their homes for the storm as well.

The district Wednesday will make a decision about Thursday and Friday.

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