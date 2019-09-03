LAKE CITY, S.C. – Because of the threat and uncertainty of damage from Hurricane Dorian, the that was scheduled for Saturday afternoon has been canceled.

The event will not be rescheduled.

The sixth annual event was going to benefit the Florence County Disabilities Foundation.

More than 300 tickets had been sold as of Tuesday. Anyone who wants a refund can email rturk@moorefarmsbg.org or call 843-210-7582. Otherwise, the proceeds from ticket sales will still be donated to Florence County Disabilities Foundation.

A story on the front page of today’s Pee Dee Weekly section previews Beer Fest. That section was printed before the decision to cancel the event was made.

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