BLDG Florence One Schools

Florence One Schools

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FLORENCE, S.C. – In anticipation of Hurricane Dorian's arrival, Pee Dee area schools announced early dismissals, closures and dleays Tuesday.

Florence One Schools will dismiss early today. Elementary schools and child development centers will close at 12:10 p.m. Middle schools, high schools and the career center will close at 1:30 p.m.

Superintendent Richard O’Malley said the early dismissal will allow the district to secure buildings, classrooms and buses for the pending weather. He also said this will allow employees to prepare their homes for the weather as well.

The district will make a decision about Thursday and Friday today, O’Malley said.

Florence County School District Two will dismiss at noon today and will be closed Thursday. The district also will have a two-hour delay Friday and have no after-school activities.

Florence County School District Three will have an early dismissal today due to the potential of high winds, according to a release from the district.

Dismissal times are as follows:

>> 11 a.m.: Lake City Early Childhood Center School of Arts, J.C. Lynch Elementary School of STEM, Olanta Creative Arts & Science Magnet School and Scranton Elementary STEAM Academy.

>> 11:10 a.m.: Main Street Elementary School of Arts.

>> 11:30 a.m.: Alternative Center for Education.

>> 11:45 a.m.: Dr. Ronald E. McNair School of Technology, Leadership and Digital Communications.

>> 11:50 a.m.: J. Paul Truluck Creative Arts & Science Magnet School.

>> Noon: Lake City Early College High School.

All after-school activities are canceled today as well.

Brian Huckabee, the director of communications and technology at Florence County School District Three, said a decision for Thursday and Friday will be made today.

Florence County School District Four will close at 11:30 a.m. today, according to a district social media post. There will be no after-school and athletic activities.

Florence County School District Five will have a half day. Johnsonville Elementary School will close at 11 a.m. Johnsonville Middle School and Johnsonvile High School will close at noon. The district will be closed Thursday for the storm.

On Friday, the district will operate on a two-hour delay to allow bus drivers to have a clear field of vision in case there are downed trees, according to Superintendent Randy Smiley.

If things are bad Friday morning, the district will evaluate plans, Smiley said.

The Williamsburg County School District also will dismiss early today. Primary schools will dismiss at 11 a.m., elementary schools will dismiss at 11:30 a.m., middle schools will dismiss at noon and high schools will dismiss at 12:30 p.m. Staff will leave at 2 p.m.

There will be no school for the district on Thursday. There will be a two-hour delay Friday. According to the release from the district, the plans for Friday are subject to change depending on the weather conditions.

Both Florence-Darlington Technical College and Francis Marion University will close today at 12:30 p.m.

FMU will stay closed through the duration of Hurricane Dorian, per a release from the university.

The resumption of classes will be dependent upon the storm’s impact, and notification will be provided through email, the FMU website and the Swamp Fox Alert System, the release said.

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