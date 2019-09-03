LAKE CITY, S.C.  – Florence School District Three schools will have an early dismissal because of the potential of high winds, according to a release from the district.

Dismissal times are as follows:

  • 11 a.m.: Lake City Early Childhood Center School of Arts, J.C. Lynch Elementary School of STEM, Olanta Creative Arts & Science Magnet School and Scranton Elementary STEAM Academy.
  • 11:10 a.m.: Main Street Elementary School of Arts.
  • 11:30 a.m.: Alternative Center for Education.
  • 11:45 a.m.: Dr. Ronald E. McNair School of Technology, Leadership and Digital Communications.
  • 11:50 a.m.: J. Paul Truluck Creative Arts & Science Magnet School.
  • Noon: Lake City Early College High School.

All after school activities are canceled for Wednesday as well.

Brian Huckabee, director of communications and technology at Florence School District Three, said a decision for Thursday and Friday will not be made until Wednesday.

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