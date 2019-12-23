More photos from Hartsville’s holiday tour of historic homes Dec. 8.
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...THE FLOOD WARNING HAS BEEN EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS... BLACK CREEK AT QUINBY AFFECTING DARLINGTON AND FLORENCE COUNTIES SC ...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS... LUMBER NEAR LUMBERTON AFFECTING ROBESON COUNTY NC GREAT PEE DEE AT PEE DEE AFFECTING MARION AND FLORENCE COUNTIES SC PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... PEOPLE WITH INTERESTS ALONG THE RIVER SHOULD TAKE THE NECESSARY PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY FROM THE FLOOD WATERS. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE ON OUR WEBSITE AT WEATHER.GOV/ILM UNDER THE "RIVERS AND LAKES" LINK. && ...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BLACK CREEK AT QUINBY. * FROM LATE TONIGHT UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 8:00 PM MONDAY THE STAGE WAS 8.46 FEET. * FLOOD STAGE IS 10.0 FEET. * MINOR FLOODING IS FORECAST. * FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT AND CONTINUE TO RISE TO NEAR 14.2 FEET BY EARLY WEDNESDAY AFTERNOON. * IMPACT...AT 14.0 FEET...FLOODWATERS SURROUND THE MAJORITY OF HOMES ON EAST BLACK CREEK ROAD, CREEKSIDE DRIVE AND CROOKED CREEK DRIVE AND ALL RESIDENTS ARE ISOLATED DUE TO THE FLOODWATERS. WATER IS LAPPING AT THE FOUNDATIONS OF ALL GROUND LEVEL HOMES IN THESE AREAS. &&
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...HEAVY RAINFALL COULD LEAD TO FLASH FLOODING THROUGH TONIGHT... ...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH TUESDAY MORNING... THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR * PORTIONS OF SOUTHEAST NORTH CAROLINA AND NORTHEAST SOUTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTHEAST NORTH CAROLINA, COASTAL BRUNSWICK. IN NORTHEAST SOUTH CAROLINA, CENTRAL HORRY, COASTAL GEORGETOWN, COASTAL HORRY, DARLINGTON, FLORENCE, INLAND GEORGETOWN, AND WILLIAMSBURG. * THROUGH TUESDAY MORNING. * A STORM SYSTEM WILL PRODUCE 2 TO 4 INCHES OF RAIN TOTAL THROUGH EARLY TUESDAY, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. * FLOODING COULD OCCUR QUICKLY DURING PERIODS OF HEAVY RAINFALL, ESPECIALLY IN LOW-LYING AND POOR DRAINAGE AREAS. BE PREPARED FOR THE POSSIBILITY OF WIDESPREAD STREET FLOODING AND FLOODED PROPERTIES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED. &&
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...THE FLOOD WARNING HAS BEEN EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS... BLACK CREEK AT QUINBY AFFECTING DARLINGTON AND FLORENCE COUNTIES SC ...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS... LUMBER NEAR LUMBERTON AFFECTING ROBESON COUNTY NC GREAT PEE DEE AT PEE DEE AFFECTING MARION AND FLORENCE COUNTIES SC PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... PEOPLE WITH INTERESTS ALONG THE RIVER SHOULD TAKE THE NECESSARY PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY FROM THE FLOOD WATERS. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE ON OUR WEBSITE AT WEATHER.GOV/ILM UNDER THE "RIVERS AND LAKES" LINK. && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE GREAT PEE DEE AT PEE DEE. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 8:00 PM MONDAY THE STAGE WAS 17.86 FEET. * FLOOD STAGE IS 19.0 FEET. * MINOR FLOODING IS FORECAST. * FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY TOMORROW AFTERNOON AND CONTINUE TO RISE TO NEAR 21.0 FEET BY EARLY FRIDAY MORNING. * IMPACT...AT 20.0 FEET...FLOOD WATERS WILL AFFECT SWAMPLANDS AND LOGGING INTERESTS. FLOOD WATERS WILL AFFECT TIMBERLAND AS FAR DOWNSTREAM AS YAUHANNAH TWO WEEKS AFTER THE CREST PASSES PEE DEE. LOGGING EQUIPMENT NEEDS TO BE MOVED. &&
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