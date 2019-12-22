...HEAVY RAINFALL COULD LEAD TO FLASH FLOODING THROUGH TONIGHT...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH TUESDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTHEAST NORTH CAROLINA AND NORTHEAST SOUTH
CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTHEAST NORTH
CAROLINA, COASTAL BRUNSWICK. IN NORTHEAST SOUTH CAROLINA,
CENTRAL HORRY, COASTAL GEORGETOWN, COASTAL HORRY, DARLINGTON,
FLORENCE, INLAND GEORGETOWN, AND WILLIAMSBURG.
* THROUGH TUESDAY MORNING.
* A STORM SYSTEM WILL PRODUCE 2 TO 4 INCHES OF RAIN TOTAL THROUGH
EARLY TUESDAY, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.
* FLOODING COULD OCCUR QUICKLY DURING PERIODS OF HEAVY RAINFALL,
ESPECIALLY IN LOW-LYING AND POOR DRAINAGE AREAS. BE PREPARED
FOR THE POSSIBILITY OF WIDESPREAD STREET FLOODING AND FLOODED
PROPERTIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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