Each site on Hartsville’s annual holiday tour of historic homes drew plenty of visitors on Dec. 8.

The Thomas Hart House at Kalmia Gardens, the John Hart Cottage on East Home Avenue, the Jacob Kelley House on Kelleytown Road and the Hartsville Museum were all featured on this year’s tour.

All of the sites were appropriately decked out in period decorations for the Christmas season. Each of the historic homes on the tour is listed on the National Register of Historic Places.

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