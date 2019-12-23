THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN WILMINGTON HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
SOUTHEASTERN FLORENCE COUNTY IN NORTHEASTERN SOUTH CAROLINA...
NORTHEASTERN GEORGETOWN COUNTY IN NORTHEASTERN SOUTH CAROLINA...
SOUTHWESTERN HORRY COUNTY IN NORTHEASTERN SOUTH CAROLINA...
SOUTH CENTRAL MARION COUNTY IN NORTHEASTERN SOUTH CAROLINA...
NORTHEASTERN WILLIAMSBURG COUNTY IN NORTHEASTERN SOUTH CAROLINA...
* UNTIL 830 PM EST.
* AT 530 PM EST, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN THAT WILL CAUSE
URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IN THE ADVISORY AREA. TWO TO THREE
INCHES OF RAIN HAVE FALLEN AND UP TO ONE INCH OF ADDITIONAL
RAINFALL IS POSSIBLE.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
RED HILL, JOHNSONVILLE, HEMINGWAY, HORRY GEORGETOWN TECHNICAL
COLLEGE CONWAY CAMPUS, BUCKSVILLE, INDIANTOWN, BUCKSPORT, DONGOLA,
PLANTERSVILLE, OUTLAND, YAUHANNAH, COASTAL CAROLINA UNIVERSITY,
HENRY, STUCKEY, LIGHTHOUSE CARE CENTER OF CONWAY AND CONWAY MEDICAL
CENTER.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.
EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, COUNTRY ROADS, FARMLAND, AND OTHER LOW LYING
SPOTS.
PLEASE REPORT FLOODING TO YOUR LOCAL LAW ENFORCEMENT AGENCY WHEN YOU
CAN DO SO SAFELY.
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