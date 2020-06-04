...THE FLOOD WARNING HAS BEEN EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS...
CAPE FEAR AT WILLIAM O HUSKE LOCK AND DAM 3 AFFECTING BLADEN AND CUMBERLAND
COUNTIES NC
NORTHEAST CAPE FEAR NEAR BURGAW AFFECTING PENDER COUNTY NC
BLACK CREEK AT QUINBY AFFECTING DARLINGTON AND FLORENCE COUNTIES SC
LYNCHES AT EFFINGHAM AFFECTING FLORENCE COUNTY SC
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS...
LUMBER NEAR LUMBERTON AFFECTING ROBESON COUNTY NC
LITTLE PEE DEE AT GALIVANTS FERRY AFFECTING HORRY AND MARION COUNTIES SC
WACCAMAW AT CONWAY AFFECTING HORRY COUNTY SC
GREAT PEE DEE AT PEE DEE AFFECTING FLORENCE AND MARION COUNTIES SC
BLACK AT KINGSTREE AFFECTING WILLIAMSBURG COUNTY SC
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE WITH INTERESTS ALONG THE RIVER SHOULD TAKE THE NECESSARY PRECAUTIONS TO
PROTECT LIFE AND PROPERTY FROM THE FLOOD WATERS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE ON OUR WEBSITE AT WEATHER.GOV/ILM UNDER THE
"RIVERS AND LAKES" LINK.
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...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SATURDAY AFTERNOON...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE LYNCHES AT EFFINGHAM.
* UNTIL SATURDAY AFTERNOON.
* AT 8:00 PM WEDNESDAY THE STAGE WAS 16.42 FEET.
* FLOOD STAGE IS 14.0 FEET.
* MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL AND GET BELOW FLOOD STAGE BY EARLY
SATURDAY MORNING.
* IMPACT...AT 16.5 FEET...WATER WILL ENTER SOME HOMES ALONG ROUNDTREE ROAD.
SEVERAL HOMES WILL BE ISOLATED ALONG NORTH OLD GEORGETOWN, ROUNDTREE, AND
BENGAUSE ROADS NEAR EFFINGHAM AND NEW HOPE.
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